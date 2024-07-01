Özhaseki'nin istifasının ardından "Murat Kurum Kabine'ye dönüyor" iddiası

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin istifasının ardından Murat Kurum'un Kabine'ye döneceği iddia edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa ettiğini açıklamasının ardından Murat Kurum'un Kabine'ye döneceği iddia edildi.

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın Ankara kulislerinden aktardığı bilgilere göre; Özhaseki'nin herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyor, üstelik Özhaseki aslında 31 Mart seçimlerinde yaşanan başarısızlığın sonucu olarak görevden alındı.

Öte yandan Saymaz'a göre; Kabine'de farklı isimlerin de görevden alınması beklenirken, Özhaseki'den boşalan bakanlık koltuğuna ise, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un getirilmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görevden alındığının duyurulmasının beklendiği konuşulmaya başlanmıştı. Ancak Kabine'deki ilk değişikliğin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan başlaması sürpriz oldu.