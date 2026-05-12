Özkan Yalım ek ifade vermek için adliyeye getirildi

Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanan Özkan Yalım, ek ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım 30 Mart'ta tutuklanmıştı.

Tutuklanan Yalım, emniyet ve savcılık beyanında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vermişti.

