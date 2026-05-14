Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Özkan Yalım, farklı bir cezaevine nakledildi

'Rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık kapsamında ifade veren Özkan Yalım, İstanbul'dan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Cezaevi'ne nakledildi.

Güncel
  • 14.05.2026 13:45
  • Giriş: 14.05.2026 13:45
  • Güncelleme: 14.05.2026 13:52
Kaynak: DHA
Özkan Yalım, farklı bir cezaevine nakledildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü ‘rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanan ve Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

Özkan Yalım, Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında 30 Mart’ta tutuklanmıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım, etkin pişmanlıktan yararlanmıştı.

İstanbul'da tutuklu bulunan Yalım, dün akşam saatlerinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

CHPden Özkan Yalımın iddialarına yalanlama: Tamamen gerçek dışı ve açık bir iftira
BirGün'e Abone Ol