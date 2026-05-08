Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesine yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 30 Mart'ta tutuklanan Yalım'ın emniyet ve savcılık beyanında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebini ilettiği ve bu kapsamda ifade verdi.

Özkan Yalım savcılıktaki ifadesinde, "Uşakspor kadrosuna dahil futbolcuların ödemelerine yardımcı olmak maksadıyla hatırladığım kadarıyla 24 futbolcudan 10 tanesini belli bir dönemlerde belediyede işçi kadrosunda göstererek buradan maaş almaları ve alınan bu maaşın kendilerine ödenmesi gereken maaştan eksik kalan kısımdan mahsup olan kısma ödenmesini sağladım. 2 futbolcunun eşini de aynı şekilde belediyede kadrolu personel olarak göstererek ödeme yapılmasına yardımcı oldum" iddiasında bulundu.

Yalım ayrıca, "Uşakspor futbolcularına yapılacak ödemeleri bazen ben kendi şahsi bütçemden yaptığım için sonrasında Uşakspor'a bağış olarak toplanan nakit paralar içerisinde daha önce yapmış olduğumuz ödemelere tekabül edecek şekilde bir kısmı kendi şirket çalışanlarıma maaş olarak ödedim. Bu paralar Uşakspor'a bağış adı altında gelen nakit paralardır" iddiasını öne sürdü.

'ÖZGÜR ÖZEL'E 200 BİN LİRA VE 1 MİLYON LİRA NAKİT OLACAK ŞEKİLDE PARA VERDİM'

Yalım ifadesinde, "2023 yılı sonunda yapılan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay öncesi yapılan kongrelerin masraflarında kullanılmak üzere o zaman CHP grup başkanı olan Özgür Özel'e 200 bin lira ve 1 milyon lira nakit olacak şekilde para verdim" iddialarında bulundu.

'PARTİDEN İHRAÇ EDİLDİĞİMİ BASINDAN ÖĞRENDİM'

Yalım, "Dün itibariyle cezaevinde tarafıma CHP genel merkezinden gelen bir mektup teslim edilmiştir. Gelen mektup içeriğinde mektubun tarafıma tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde savunma vermem gerektiği yazıyordu. Ancak ben 3 Mayıs Pazar günü ihraç edildiğimi basından öğrendim" dedi.