Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeniden ifade verecek

Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla, Özgür Özel hakkında yeni bir ifade vermek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla başta CHP Genel başkanı Özgür Özel olmak üzere CHP'li isimler hakkında iki ifade veren Özkan Yalım'ın, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade vermek istediği belirtildi.

Yalım, daha önce kurultay sürecinde "Özel'e para desteğinde bulunduğunu" öne sürmüş, ayrıca kurultay sürecinde de önce "200 bin TL", ardından "1 milyon TL nakit para desteğinde bulunduğunu", parayı Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan aracılığıyla teslim ettiğini iddia etmişti.

CHP yetkilileri ise Özkan Yalım'ın ifadelerinin gerçeği yanıstmadığını, ifadelere konu edilen ve medyaya servis edilen WhatsApp yazışmalarının ise değiştirildiğini ve bağlamından koparıldığını belirtmiş, tüm yazışmaların geri kazandırılması için mahkemeye başvuru yapıldığı bildirilmişti.

İstanbul'da tutuklu bulunan Yalım, dün akşam saatlerinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilmişti.

NE OLMUŞTU?

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, 27 Mart günü 12 kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı. Otel odasında sızdırılan görüntüleriyle gündeme gelen Yalım hakkında rüşvet aldığı iddiası gündeme gelmişti. Gözaltına alınan Yalım, 30 Mart'ta tutuklanmıştı.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre gözaltına alınıp tutuklamaya sevk edilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın söz konusu görüntüler nedeniyle parti üyeliğinin askıya alındığını ve ardından Yalım'ın partiden ihraç edildiğini duyurmuştu.

Özkan Yalım geçtiğimiz haftalarda etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla iki defa ifade vermişti.