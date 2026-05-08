Özkan Yalım ve Muhittin Böcek'in oğlu "itirafçı oldu" iddiası: İmamoğlu'ndan Akın Gürlek'e tepki

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "Özkan Yalım ve Muhittin Böcek'in oğlu etkin pişmanlıktan faydalandı açıklamasına tepki gösterdi.

"Şu, bu etkin pişmanlıktan faydalandı diye son dakika bilgisi veriyor" diyen İmamoğlu, "Korkunun ecele faydası yok" ifadelerini kullandı.

"SAVCI BAKAN"

İmamoğlu şunları söyledi:

"Savcı bakan akşam açıklama yapıyor. 'Bu konuda konuşmak istemiyorum, yargı süreci devam ediyor' diyor ama sonra tüm detayları kendi açısından anlatıyor.

İddianamesi kabul edilip edilmediği belli olmayan Büyükçekmece davası için; “İddianame kabul edildi, öyle duymuştum” diyerek, tüm yargı süreçlerinden haberi olduğunu ikrar ediyor.

Şu, bu etkin pişmanlıktan faydalandı diye son dakika bilgisi veriyor.

"KENDİLERİ İTİRAF EDİYOR"

"Sonra sabah operasyon yapılıyor. İBB bürokratlarımız gözaltına alınıyor. Davet edilseler ifadeye gidecek insanlar, şafak vakti operasyona maruz kalıyor. Tüm bunların siyasi olduğunu bizzat kendileri açık ediyor.

Milletimiz hepsini görüyor ve vicdanında mahkum ediyor. Hukuksuzluğu ve zulmü büyütüyorsunuz ama korkunun ecele faydası yok. Öyle de gideceksiniz böyle de gideceksiniz. Hem de en yakın sandıkta."

GÜRLEK NE DEMİŞTİ?

Gürlek dün yandaş TGRT yayınında şunları demişti:

"Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve diğer şahıslar hakkında şu an yargılama yapılıyor. Bir de en son Antalya Başsavcılığı yeni bir soruşturmadan dolayı bir operasyon yaptı. Muhittin Böcek ikinci defa tutuklandı. İstanbul'da da bildiğim kadarıyla bir soruşturma var. Orada da Zuhal Böcek tutuklandı.Gökhan Böcek'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum. O konuda bir beyanda bulundu. Ama tabii bu devam eden bir soruşturma süreci."

Gürlek, "Özkan Yalım da mı itirafçı oldu?" sorusuna, "Etkin pişmanlık kapsamında beyanda bulundu. Soruşturma içeriğine ilişkin bilgi vermiyoruz. Bunlar zaten beyanda bulundukları zaman avukatlarıyla birlikte geliyorlar. Savcılar ifade alıyor, sorularını soruyorlar, onlar da anlatmak istediği bir şey varsa onları anlatıyorlar" cevabını vermişti.