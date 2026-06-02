Özkan Yalım ve Turgut Koç, Kurultay soruşturmasında yeniden ifade verecek

Tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile iş insanı Turgut Koç'un, CHP 38. Olağan Kurultay Soruşturması kapsamında bugün Çağlayan Adliyesi'nde yeni ifade vereceği bildirildi.

ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANMAK İÇİN İFADE VERDİ

Özkan Yalım etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla, Özgür Özel hakkında ifade vermek için şimdiye dek üç defa İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunmuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere CHP'li isimler hakkında üç ifade veren Yalım, kurultay sürecinde "Özel'e para desteğinde bulunduğunu" öne sürmüş, ayrıca kurultay sürecinde de önce "200 bin TL", ardından "1 milyon TL nakit para desteğinde bulunduğunu", parayı Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan aracılığıyla teslim ettiğini iddia etmişti.

CHP yetkilileri ise Özkan Yalım'ın ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını, ifadelere konu edilen ve medyaya servis edilen WhatsApp yazışmalarının ise değiştirildiğini ve bağlamından koparıldığını belirtmiş, tüm yazışmaların geri kazandırılması için mahkemeye başvuru yapıldığı bildirilmişti.

NE OLMUŞTU?

Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım 27 Mart günü 12 kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı. Otel odasında sızdırılan görüntüleriyle gündeme gelen Yalım hakkında rüşvet aldığı iddiası gündeme gelmişti. Gözaltına alınan Yalım, 30 Mart'ta tutuklanmıştı.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre gözaltına alınıp tutuklamaya sevk edilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın söz konusu görüntüler nedeniyle parti üyeliğinin askıya alındığını açıklamış, yapılan incelemeler sonucunda Yalım'ın partiden ihraç edildiğini duyurmuştu.

Ayrıntılar geliyor...