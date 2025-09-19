Özlem Bayraktar Apartmanı davası: Daha önce "tali kusurlu" bulunanlar yeni bilirkişi raporunda yer almadı

Maraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 29 kişinin yaşamını yitirdiği Özlem Bayraktar Apartmanı'na ilişkin üçüncü bilirkişi raporunda, yapı müteahhidi, şantiye şefi, statik proje müellifi, statik fenni mesul ve görevli mühendisler "asli kusurlu" bulundu. İlk iki raporda "tali kusurlu" bulunan belediye görevlileriyle ilgili ise son raporda herhangi bir tespit yer almadı.

Maraş'ın Türkoğlu ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan Özlem Bayraktar Apartmanı'nda 29 kişi hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Kadir Atmaca, statik proje müellifi Hikmet Doğanay, şantiye şefi Beyza Aygün Bağdatlı, yapı denetim şirketi yetkilileri Hakan Çirişoğlu, Mehmet Kara, Mehmet Numan Aydoğan ve Nevzat Bol hakkında, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan dava açtı.

Özlem Bayraktar Apartmanı'na ilişkin bugüne kadar hazırlanan Karadeniz Teknik ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi bilirkişi raporlarında, binanın yıkılmasında müteahhit, şantiye şefi, statik proje müellifi, yapı denetim şirketi yetkilileri, statik ve uygulama denetçileri ile kontrol elemanı "asli", belediyenin ilgili birimleri ise "tali" kusurlu bulundu.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi, ocak ayında görülen dördüncü duruşmada üçüncü bilirkişi raporunun alınmasına karar verdi. Pamukkale Üniversitesi'nden 7 akademisyen rapor hazırladı.

Hazırlanan rapor şu şekilde:

"Yapı müteahhidi ve şantiye şefi, binanın taşıyıcı elemanlarını 2007 Deprem Yönetmeliği ve sabit etriye kanca açısı ile çiroz uygulama detaylarına aykırı şekilde inşa ettikleri için asli kusurlu bulundu. Statik proje müellifi, 29 Aralık 2017 tarihli yapı ruhsatından sonra hazırladığı statik/betonarme proje hesap raporunda binanın sismik ağırlığını hatalı hesapladığı ve raporun eksiklikler içerdiği için asli kusurlu bulundu. Statik fenni mesul (yapı denetim kuruluşu yetkilisi), ruhsat ve inşa sürecinde denetim görevini yerine getirmemesi; denetimsiz hazırlanan statik/betonarme projenin sismik ağırlık açısından uygun olmaması ve denetimsiz inşa edilen yapının taşıyıcı elemanlarında 2007 Deprem Yönetmeliği ile sabit etriye kanca açısı ve çiroz uygulama detaylarına aykırılıklar bulunması nedeniyle asli kusurlu bulundu. 10 Nisan 2018, 3 Kasım 2018 ve 3 Haziran 2020 tarihli personel bildirgelerinde görevli proje ve uygulama denetçileri ile kontrol elemanı inşaat mühendisleri, ruhsat ve inşa süreçlerinde denetim sorumluluklarını yerine getirmemeleri ve yapının taşıyıcı elemanlarını 2007 Deprem Yönetmeliği ile sabit etriye kanca açısı ve çiroz uygulama detaylarına aykırı şekilde inşa etmeleri nedeniyle asli kusurlu bulundu."

İlk iki bilirkişi raporunda "tali kusurlu" tespiti yapılan belediye görevlilerine ise son raporda herhangi bir atıf yapılmaması dikkat çekti.

"SESİMİZİ DUYURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Özlem Bayraktar Apartmanı'nda anne ve babasını kaybeden Osman Nadir Akıllı, süreci şöyle değerlendirdi:

"6 Şubat depreminde Kahramanmaraş'ta Özlem Bayraktar Apartmanı, depremin ilk saniyelerinde yıkıldı. Annem, babam ve 29 canımızı kaybettik. Tam 31 aydır adalet arıyoruz, sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Bugün, Özlem Bayraktar Apartmanı dosyasında üç bilirkişi raporuna rağmen müteahhit dışında herhangi bir tutuklama yok; henüz ifadesi alınmış tek bir kamu görevlisi bulunmuyor. Bu adalet mi? Göz göre göre ihmal ve denetimsiz yapılan bir mezar, ama sorumlular ellerini kollarını sallayarak dışarıda dolaşıyor. Bizler ise her gün bu acıyla kavruluyoruz."