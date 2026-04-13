Özlem Çerçioğlu AKP'ye geçmişti: Aydın'da başkanvekilliğine CHP’li isimler seçildi



Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Nisan ayı olağan meclis toplantısı, Başkanvekili Polat Bora Mersin’in başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 38 gündem maddesi görüşülürken, komisyon ve meclis içi görevler için seçim yapıldı.

İKİ BAŞKANVEKİLİ DE CHP'Lİ

Cumhuriyet'te yer alan habere göre mecliste yapılan oylamalar sonucunda, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi birinci başkanvekilliğine CHP’li Salim Tümer Apaydın seçilirken, ikinci başkanvekilliği görevine yine CHP’den Yiğit Menderes getirildi.

Katip üyeliklerine CHP’li Ayşe Özdemir, Tuba Dinçer, Derya Oktay ve Raziye Akıncıoğlu ile AKP’li Yasemin Gürsoy seçildi.

Encümen üyeliklerinde ise CHP’den Hayati Atlı, Yiğit Menderes, Celalettin Erol ve Kadir Mutlu görev alırken, AKP’den Hüseyin Işık da encümen listesinde yer aldı. Mecliste yapılan tüm seçimlerin oy birliğiyle kabul edilmesi dikkat çekti.

Böylece CHP’den istifa ederek AKP’ye katılan Özlem Çerçioğlu'nun Başkanı olduğu belediyede tüm başkanvekilliği görevlerine CHP'li üyeler seçilmiş oldu.