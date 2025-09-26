Özlem Çerçioğlu AKP'ye ısınıyor: Yakınlarına çift maaş iddiası

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa ederek AKP’ye katılmasının ardından, belediye ve bağlı şirketlerde yakın çevresine “ikinci maaş” imkânı sağladığı yönünde yeni iddialar gündeme geldi.

Sözcü'de yer alan habere göre, iddiaların merkezinde Çerçioğlu’nun eşi Ercan Çerçioğlu bulunuyor. İddialara göre, Belediye Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen’in kardeşi Sinan Yamen, hem Makine İkmal Daire Başkanı hem de Ege Et A.Ş. yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Ayrıca Yamen’in yeni eşinin belediyede kadro aldığı, eski eşinin ise Sosyal Hizmetler Birimi’nde çalıştığı öne sürüldü.

“GÖLGE GENEL MÜDÜR” İDDİASI

Çerçioğlu’nun özel kalem müdürü Gökçen Çavuşoğlu’nun ise Ay Jeotermal AŞ’den ikinci maaş aldığı, eşi Ozan Çavuşoğlu’nun ASKİ’de “gölge genel müdür” olarak anıldığı iddia edildi. Ayrıca kardeşi Okan Çavuşoğlu’nun ASKİ Güvenlik Şefi, eşinin ise belediye şirketinde görevli olduğu belirtiliyor. Çavuşoğlu ailesinin bazı üyelerinin ilçe belediyelerinde de kadrolu olarak çalıştığı öne sürüldü.