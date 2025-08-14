Özlem Çerçioğlu AKP'ye katıldı, "Alnım ak" diye bağırdı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin kongre merkezinde AKP 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu.

Salonda bugün CHP'den istifa eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da bulundu.

Erdoğan'ın ardından konuşan Çerçioğlu, "Alnım ak, başım dik" dedi.

Çerçioğlu, Aydın'da kentsel dönüşüm için Erdoğan'dan destek istedi.

Çerçioğlu, "Aydın'a nasıl hizmet ettiysem sayın Cumhurbaşkanımın himayelerinde daha fazla hizmet edeceğime bir kere daha söz veriyorum. Bugün hakkımda birtakım iddialar varsınlar buyursunlar açıklasınlar. Yargıdan ve yargılanmaktan hiçbir zaman korkmadım. Alnım ak başım dik. Yaşadığım sorunları burada açıklamaya siyasi ahlak açısından hiç uygun bulmuyorum. Gerekirse tek tek açıklarım" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının ardından Özlem Çerçioğlu'na AKP rozeti takıldı.

"YENİ ÜYELERİMİZE SALDIRANLARA 'HADİ ORADAN' DİYORUZ"

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bu davaya omuz veren tüm kardeşlerimize minnettarlığımı ifade etmek istiyorum.

Aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz.

Ahlaksızca, haysiyetsizce, her türlü insani değeri ayaklar altına alan hoyrat bir üslupla Ak Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara 'hadi oradan' diyoruz.

Kendi pisliklerini örtmek için kendi evlerinden gelen pis kokuları bastırmak için utanmadan haysiyet cellatlığı yapıyorlar. Bozuk bir ağız ve kızarmaz bir yüzden başka hiçbir sermayesi bulunmayan seviyesizlere evelallah pabuç bırakmayız.

Edepten, adaptan, asgari nezaketten yoksun bir siyasi dilin ve siyasetçinin ne ülkeye ne millete ne de genel başkanı olduğu partisine hiçbir faydası olmaz. Bu şahıs sadece bizi değil, çok daha çirkin ifadelerle partisindeki insanları da hedef alıyor. CHP genel başkanı siyaset biliminin değil, psikiyatri biliminin konusu haline gelmiştir.

AK Parti ailesini yeni katılımlarla daha da büyütüyoruz. Aramıza katılan tüm arkadaşlarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor hepsini muhabbetle bağrımıza basıyoruz. Dünden beri ahlaksızca, hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara hadi oradan diyorum. Pisliğin üzerinde oturmuşlar sağa sola pislik atıyorlar. Kendi evlerinden gelen pis kokuları bastırmak için haysiyet cellatlığı yapıyorlar. Bozuk ağır ve kızarmaz yüzden başka sermayesi olmayan seviyesizlere pabuç bırakmayız.

Fotoğraf: AA

Kültürümüzde kem söz sahibine aittir. Hakaret ile karşısındakini küçülteceğini zanneden kendisini rezil eder. Edepten yoksun dilin ne ülkeye ne millete ne de partisine faydası olmaz. Sadece bizi değil daha çirkin ifadelerle partisindeki kişileri de hedef alıyor. Uzaktan kumanda ile kontrol edilen bir kişi varsa o da bu zattan başkası değil CHP başkanı siyasetin değil hızla psikiyatri biliminin konusu haline gelmekte. Medyadaki tetikçileri ile itibar suikastları düzenleyenlere boyun eğmedik bundan sonra da eğmeyiz. Beyefendi rahatsız olmuş varsın olsun onu daha çok rahatsız edeceğiz. O gırtlağına kadar battığı çamurda debelenip dururken biz işimize bakacağız. Bu seviyesiz siyasetin bizi çekmek istediği kapana hapsolmayacağız.

"BİZDE EMEKLİLİK YOKTUR"

Bu dinamik hareketli yapıyı muhalefet partilerinde göremezsiniz.

Ak Parti insan öğüten bir değirmen değildir. Bizde emeklilik yoktur.

Ezeli ve ebedi kardeşliğimizi perçinleyelim. Cumhur İttfafakı olarak beraber yürüttüğümüz süreçte çok kısa sürede önemli bir yol aldık. Cumhur İttifakı, çözümden ve diyalogdan yana olduğunu ortaya koymuştur.

Komisyon çalışmalarını popülist taleplerle yokuşa sürmenin vebali ağır olacaktır. Sırtında yumurta küfesi olmayanların bizi anlamakta zorlandığını görüyoruz. Biz burada çok hassas bir süreç yürütüyoruz.

Türkiye en kronik sorununu çözmek için tarihi bir fırsat yakalamıştır. Bunun heba edilmesine göz yummayacağız.

Türk edebiyatının anıt isimlerinden merhum Ahmet Hamdi Tanpınar’ın ‘değişirken devam etmek, devam ederken değişmek’ tanımının siyaset sahnesinde ete kemiğe büründüğü yapı Ak Parti’dir."