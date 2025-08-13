"Özlem Çerçioğlu AKP’ye geçiyor" iddiası: CHP'li Süleyman Bülbül doğruladı

CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP'ye geçeceği iddia edildi.

İddianın ortaya atılmasından sonra ilk açıklama AKP Aydın İl Yönetim Kurulu Üyesi Cumali Uçar'dan gelmiş ve Uçar söz konusu iddiayı yalanlayarak "Sayın Özlem Çerçioğlu'nun ne Cumhur İttifakı paydaşlarımızla ne de AK Partimizde olamayacağını hepimiz biliyoruz" demişti.

Ancak CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Çerçioğlu'nun AKP'ye geçeceği iddiasını doğruladı ve Aydın'da 3 ilçe belediye başkanının da AKP'ye geçeceğini söyledi.

Sözcü TV İstanbul Haber Müdürü Cem Özkeskin'e konuşan Bülbül, Çerçioğlu'nun yanı sıra Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının da AKP'ye geçeceğini belirtti.

Çerçioğlu’nun yarın AKP'ye katılabileceği öne sürülüyor.