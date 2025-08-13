"Özlem Çerçioğlu AKP’ye geçiyor" iddiasına AKP’den yalanlama

CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP'ye geçeceği iddiasıyla ilgili açıklama yapan AKP Aydın İl Yönetim Kurulu Üyesi Cumali Uçar, söz konusu iddiayı yalanladı. Ancak Uçar, CHP'li Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya'nın 13 belediye meclis üyesi ile AKP'ye katılacağını söyledi.

Habertürk’ten Mahir Kılıç'ın aktardığına göre, Çerçioğlu'nun 14 Ağustos’ta AKP’ye katılacağı ve rozetini AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takacağı öne sürüldü.

Cumhuriyet'in aktardığına göre; AKP Aydın İl Yönetim Kurulu Üyesi Cumali Uçar, söz konusu iddiaları yalanlayan bir açıklama yaptı.

Uçar, şunları yazdı:

"Değerli Aydınlı vatandaşlarımız; son 1 haftadır sık sık kamuoyuna yansıyan, 'Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu partimi değiştiriyor, AK Partiye mi geçiyor söylentisi gerçeği yansıtmıyor. Sayın Özlem Çerçioğlu'nun ne Cumhur İttifakı paydaşlarımızla ne de AK Partimizde olamayacağını hepimiz biliyoruz. AK Parti teşkilatımıza vede kıymetli vatandaşlarımıza yanlış bilgi kirliliği olmaması için kesin olarak böyle bir gündemimiz olmadığını söyleyebiliriz. Bu tür dedikodu seansları her kuyruğu sıkışan siyasetçi yeltenmesi ve bunu bizzat kendi sosyal medya ajanslarına haberi servis etmesinden anlıyoruz ki , CHP tarafından planlı bir algı operasyonu yapılıyor. AK Parti'mizin kuruluşunun 24. yıl dönümünde siyasi partilerden katılımlar perşembe günü olacaktır; Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi eşliğinde AK Parti'mize çeşitli siyasi partilerden milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri katılımlar olacaktır. Bu katılımlar için de Aydın ilimizden Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ve 13 meclis üyesi katılacaktır. Lakin bu katılımlar içinde Özlem Çerçioğlu yok. Unutmayın ki Siyasi Parti yetkililerimizden resmi bir açıklama yapılmadan böyle söylentilere, yalan haberlere, fısıltılara, küçük düşürücü iftiralara inanmayınız."