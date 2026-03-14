Özlem Çerçioğlu, CHP'li Bülent Tezcan hakkında suç duyurusunda bulunacak

CHP’li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in de aralarında bulunduğu 6 kişinin “rüşvet” ve “irtikap” suçlamaları kapsamında gözaltına alınmasının ardından yaşanan tartışma büyüdü.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre geçtiğimiz aylarda CHP'den AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ömer Günel'in tutuklanmasına ilişkin konuşurken kendisi hakkında açıklamalarda bulunan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan hakkında suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

Tezcan, Günel’in gözaltına alınmasına tepki gösterdiği açıklamada, soruşturmanın siyasi olduğunu ifade etmiş ve Çerçioğlu’nu eleştirmişti. Tezcan, soruşturmanın Çerçioğlu’nun AKP’ye geçmesiyle bağlantılı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

Sayın Ömer Günel Kuşadası Belediye Başkanı. Kuşadası'nın sevdiği, Türkiye'de başarılı belediye başkanlarımızın içerisinde olan, bütün Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları gibi. Aynı zamanda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili ve biliyoruz ki Ömer Günel'e yapılan bu kumpas soruşturması, bir süre önce topuklayarak AK Parti'ye kaçan, giden Çerçioğlu'nun transfer bedeli.

Anlaşılan o ki AK Parti'ye topuklayan Çerçioğlu'nun transfer bedellerinden birisi de Ömer Günel'in kellesini almakmış. Bunun planı ve hesabı bugün burada görülüyor."