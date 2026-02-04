Özlem Çerçioğlu, Erdoğan’a hürmette sınır tanımıyor
CHP’den istifa ederek AKP’ye geçen Özlem Çerçioğlu, Erdoğan’ın gözünden düşmemek için yoğun çaba sarf ediyor. Çerçioğlu'nun son olarak halı ütülettiği ortaya çıktı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Ocak Cumartesi günü Aydın’da “Ev Sahibi Türkiye” 6973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Yatırımların Toplu Açılış Töreni’ne katıldı.
Tören, Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlendi.
Ağustos ayında CHP’den istifa ederek AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun, Erdoğan’ın Aydın ziyaretinde basacağı halıyı ütülettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.