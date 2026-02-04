Giriş / Abone Ol
Özlem Çerçioğlu, Erdoğan’a hürmette sınır tanımıyor

CHP’den istifa ederek AKP’ye geçen Özlem Çerçioğlu, Erdoğan’ın gözünden düşmemek için yoğun çaba sarf ediyor. Çerçioğlu'nun son olarak halı ütülettiği ortaya çıktı.

Güncel
  • 04.02.2026 16:42
  • Giriş: 04.02.2026 16:42
  • Güncelleme: 04.02.2026 16:49
Kaynak: Haber Merkezi
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Ocak Cumartesi günü Aydın’da “Ev Sahibi Türkiye” 6973 Kura Çekimi, 1482 Konut Anahtar Teslimi, Şehir Hastanesi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Yatırımların Toplu Açılış Töreni’ne katıldı.

Tören, Aydın Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlendi.

Ağustos ayında CHP’den istifa ederek AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun, Erdoğan’ın Aydın ziyaretinde basacağı halıyı ütülettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

