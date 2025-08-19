Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu

CHP'den AKP'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu.

tv100 yayınında Özlem Çerçioğlu ile görüşmesini aktaran gazeteci Sinan Burhan, Özlem Çerçioğlu'nun Özgür Özel'i mahkemeye verdiği ifade etti.

Burhan’ın aktardığına göre Çerçioğlu, “Özgür Özel’i mahkemeye verdim çünkü bana ve namusuma laf etti” diyerek hukuk mücadelesi başlattığını açıkladı.

Çerçioğlu, "CHP'den 10 bin vatandaş istifa etti. Bana tepki göstermek için civar illerin belediye başkanlarını görevlendirdiler. Bu başkanlar kalabalık toplamak, vatandaş getirmek için çalıştırıldı" ifadelerini kullandı.