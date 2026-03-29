Özlem Çerçioğlu, Özgür Özel'i hedef aldı: "Hesabını yargı önünde verecek"
AKP'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı açıklamayı hedef alarak, "Mesnetsiz ithamlarla şahsıma ve aileme yönelik attığı iftiraların hesabını yargı önünde verecektir" dedi.
CHP'nin Kuşadası'ndaki mitingde kendisine yönelik eleştirilerde bulunan Özgür Özel'e sosyal medya hesabından yanıt veren Çerçioğlu, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuşadası'nda gerçekleştirdiği açık hava toplantısında mesnetsiz ithamlarla şahsıma ve aileme yönelik attığı iftiraların hesabını yargı önünde verecektir" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuşadası'nda gerçekleştirdiği açık hava toplantısında mesnetsiz ithamlarla şahsıma ve aileme yönelik attığı iftiraların hesabını yargı önünde verecektir!— Özlem ÇERÇİOĞLU (@OZLEM_CERCIOGLU) March 29, 2026
Kamuoyunun bilgisine sunarım.