Özlem Çerçioğlu, Özgür Özel'i hedef aldı: "Hesabını yargı önünde verecek"

AKP'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı açıklamayı hedef alarak, "Mesnetsiz ithamlarla şahsıma ve aileme yönelik attığı iftiraların hesabını yargı önünde verecektir" dedi.

  • 29.03.2026 15:26
  • Güncelleme: 29.03.2026 15:34
Kaynak: Haber Merkezi
CHP'den istifa edip AKP'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı.

CHP'nin Kuşadası'ndaki mitingde kendisine yönelik eleştirilerde bulunan Özgür Özel'e sosyal medya hesabından yanıt veren Çerçioğlu, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuşadası'nda gerçekleştirdiği açık hava toplantısında mesnetsiz ithamlarla şahsıma ve aileme yönelik attığı iftiraların hesabını yargı önünde verecektir" ifadelerini kullandı.

