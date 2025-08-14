Özlem Çerçioğlu, 'topuklama' kararından önce ne dedi?

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye geçeceğine yönelik tartışmalar devam ediyor.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, bugünkü yazısında "CHP’nin Aydın siyasetindeki önemli isimlerden biri" ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye katılım kararı hakkında konuştu.

Terkoğlu'nun aktardığına göre CHP yönetiminin Aydın'a Çerçioğlu’nu ikna etmeye geldiğini anlatan CHP'li isim, "Bir süredir AKP ile temasta olduğunu biliyoruz. Maalesef Aziz İhsan Aktaş’a ihaleler vermiş. Hakkında dosya açılmış. Bir süredir bekliyormuş" dedi.

"Dosyada harekete geçildiğini şahsen gördüm" diyen CHP'li, "Savcılık yazılar yazmaya başladı. Özlem Hanım telaşlandı. ‘Bana da mı geliyor’ dedi. Bir belediye başkanı arkadaşımıza ‘Ben 6 metrekarede vakit geçiremem’ demiş" ifadelerini kullandı.

CHP'li isim, şunları söyledi: "Aydın halkı genelde CHP’yi desteklediği için şahsi bir mağduriyet hikâyesi anlatacak. Muhtemelen CHP’yi suçlayacak. 25 yıldır Aydın’da CHP’nin siyasetini o belirliyor. Kendisiyle birlikte 3 ilçe belediye başkanının, 13 belediye meclis üyesinin istifa etmesini bekliyoruz."