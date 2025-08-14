Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye katılması bekleniyor: CHP’liler ne düşünüyor?

2002 ve 2007 yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Aydın Milletvekili seçilen ve 2009 yılından bu yana dört dönemdir Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Özlem Çerçioğlu’nun bugün (14 Ağustos Perşembe) AKP’ye katılması bekleniyor.

Çerçioğlu’nun AKP’ye katılmasına ilişkin AKP’li Cumhurbaşkanı dün yaptığı açıklamada üstü kapalı mesaj vermişti.

“Partimize yine bu farklı katılımlarla güçlenerek yolumuza devam edeceğiz" diyen Erdoğan, "Ne kadar Aydın var burada, göreyim" ifadelerini kullandı.

Çerçioğlu, konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmazken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün, saat 14'te partisinin kongre merkezinden AKP 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuşması bekleniyor.

Çerçioğlu’nun AKP’ye katılacak olmasına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, farklı açıklamalarla tepki gösterdi.

Silivri ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Özgür Özel, Erdoğan’a “Böyle mi alacaksın Aydın'ı? Ya içeri tıkıl ya partime katıl” diyerek tepki gösterdi.

ÖZEL: YİNE ALACAĞIM AYDIN'I

Özel, şunları söyledi:

"Sayın Erdoğan'a açıkça söylüyorum: Bu vakitten sonra insanın başını yastığa koyup da uyumadan önce bir iç huzuru olur ya. Nasıl başını yastığa koyup ben huzurluyum, vicdanlıyım, uyuyabilirim diyebilirsin. Aziz İhsan Aktaş'ın en çok çalıştığı ikinci belediye Kütahya, ilki Aydın. Siz Ak Partililere ellemiyorsunuz CHP'ye elliyorsunuz. Özlem Çerçioğlu'na, 'Aziz İhsan Aktaş ile çalışmışsın, ya içeri atıl ya partime katıl' diyorlar. Çerçioğlu suçsuz olduğunu iddia ediyor. Bu haksılzığa karşı içeride yatan onca mert varken, bu mertliğe sahip olamayıp, Erdoğan kelime oyunu yapıyor. Sen Aydın'ı Aziz İhsan Aktaş üzerinden almakla oluyorsa ben sana ne diyim? Bu mu mertlik? Bu mu siyasi gücün? Bir dahakine yine alacağım Aydın'ı. Böyle mi alacaksın Aydın'ı? Ya içeri tıkıl ya partime katıl. Yazıklar olsun.

Özgür Özel:



"Özlem Çerçioğlu'na gidip 'Aziz İhsan Aktaş'la çalışmışsın ya içeri atıl ya partime katıl' diyorlar. Tayyip Erdoğan böyle mi alacaksın Aydın'ı? Sen Aydın'da tekme tokat kovuldun 31 Mart'ta. Bu mu mertlik?"

Aziz İhsan Aktaş ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı yıllardır çalışmış. İlk ilan edilen belediye başkanıdır. Neden? Aydın'ı alacak CHP'li mi yok? Kemal Bey ilan etmişti, sözünü çiğnemedik. Bizim mertçe tutumumuza karşı yaptıkları bu. Hadi bundan sonrasını görelim. İlk kez Ekol TV duyuruyor. Tebrik ediyoruz sizi çok hızlı verdiniz haberi. Özlem Çerçioğlu yarın Ak Parti'yi aydınlatacakmış. Olmaz olsun öyle aydınlanma. Ak Parti'nin kara düzeni."

MUHARREM İNCE: BU NE SİYASETTİR NE DEMOKRASİDİR

Bir süre önce CHP’ye dönen Muharrem İnce de Çerçioğlu’nun ismini anmadan X hesabından paylaşım yaptı.

İnce, “Parti, Devlet haline gelirse, Devlet de parti gibi yönetilirse; yargı; sarayın sopası haline gelirse; ya bize geleceksin ya cezaevine gireceksin korkusu yayılır. Bu ne siyasettir ne demokrasidir, bu düpedüz kendinden olanı, kendine geçeni ne yaparsa yapsın korumaya, kollamaya, kayırmaya yönelik kurulan adil değil adi bir düzendir. Yazıklar olsun!” ifadelerini kullandı.

Parti, Devlet haline gelirse, Devlet de parti gibi yönetilirse; yargı; sarayın sopası haline gelirse; ya bize geleceksin ya cezaevine gireceksin korkusu yayılır.

Bu ne siyasettir ne demokrasidir, bu düpedüz kendinden olanı, kendine geçeni ne yaparsa yapsın korumaya, kollamaya,…

ENSAR AYTEKİN: CHP AYDIN’DA KİŞİLERLE VAR OLMAMIŞTIR

CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin ise “Topuklu efe naraları atanlar önüne bir dosya konduğu anda CHP'den topuklayıp AKP'ye katılmaya kadar gelmiştir. CHP Aydın’da da kişilerle var olmamıştır. Öyle olmamaya da devam edecektir. Hainleri ve direnenleri asla unutmayacağız, bugünler geçecek!” ifadelerini kullandı.

"BU HANIM DA SİYASET YASAĞI ALDI"

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan da sosyal medya hesabı üzerinden Çerçioğlu’na tepki gösterdi.

“Papucumun efesi. Papuç topuksuz ama” tabirini kullanan Akdoğan, Çerçioğlu hakkında “Oldum olası sevmemiştim” yorumunda bulundu.

Akdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Hayatımda bir bardak çayını içmiş, bir kez odasını görmüş insan değilim. Telefonunu bile bilmem. Egosu şişmişti de şişmişti. Riyakarlık her yerinden akıyordu. Çevresindekileri acımasız davrandığını hep duyardık. İşte aile içinde bazen görüyorsun, arkanı dönüyorsun. Şimdi mi aklına geldi demeyin, ne diyeceksin işte orada duruyordu, görmezden de geliyorduk. Muhattap değildim açıkçası.

İyi oldu. Söyledim rahatladım. İçimde kalmadı. Biz CHP okulundan yetişenler her şeyi bilemeyebiliriz ama CHP’li mi değil mi hissederiz. Senelerin CHP’lisi de demeyin. Bin sene de CHP’li olsa CHP’li olamayan, bir günlük de üye olsa CHP’yi benimseyen insanlar var. Canı yanmıyor, gönülden savunamıyor. Görüyor insan.

Ez cümle, bize güvenin. Biz birine ısınamıyorsak vardır bir nedeni. AK Partili, olabilir. Bugün çizgisini sürdürebilir. Daha iyi olsun ister. Biz böyle değildik der. Erdoğan’ı sever. Olur bunlar. Ancak 23 sene AK Partili olmayıp şöylesi bir dönemde ona meftun olmanın açıklaması nedir? Herkese kollarımızı açarız. CHP baba ocağı diyoruz. Tabi her katılan olduğunda çok da memnun oluyoruz. Bize gelince iyi, bizden gidince kötü değil. CHP’ye gelen ülke daha iyi olsun istiyor da AK Parti’ye giden, ben gidersem 23 senenin sonunda bu perişan hali ben mi düzeltirim diyor?

MHP’li olur. O da köklü bir gelenek. DP, Refah Partisi ve artık DEM bunlar hep kök salmış siyasal hareketler. Bizden bu partilere gidilebilir, bu partilerden bize gelinir. İnsanın fikri de değişir. Partisi de değişir. Ancak bugün, bu şartlarda tekrar sorayım 23 sene AK Partili olmayıp şöylesi bir dönemde ona meftun olmanın açıklaması nedir?

Ne diyelim? Bu hanım da siyaset yasağı aldı. Haydi Aydın sokaklarına çıksın da görelim. Papucumun efesi… Papuç topuksuz ama…”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise “Parti değiştirmek, insanın ailesini değiştirmesi gibi bir şey. Sizi CHP’liler seçmiş, ama siz kendi kişisel kararınızla, size oy verenlerin onayını almadan partinizi değiştiriyorsanız bu etik değil” dedi.

Papucumun efesi…

Papuç topuksuz ama.



Oldum olası sevmemiştim.

Hayatımda bir bardak çayını içmiş, bir kez odasını görmüş insan değilim. Telefonunu bile bilmem.

Egosu şişmişti de şişmişti.

Egosu şişmişti de şişmişti.

Riyakarlık her yerinden akıyordu. Çevresindekileri acımasız davrandığını hep duyardık.…

TANJU ÖZCAN: ZORU GÖRÜNCE TOPLUKLAMADIM

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ise şu ifadeleri kullandı:

“Geçen dönem Kemal Kılıçdaroğlu, beni Cumhuriyet Halk Partisi’nden ihraç etti. Hemen akabinde hakkımda çok sayıda şikayet oldu. İçişleri Bakanlığı 4 ay süreyle bütün ihalelerimi, iş ve işlemlerimi tek tek inceledi.

Sıkı durun… Tam 171 konudan dolayı hakkımda soruşturma izni verdi. Ankara’dan birileri AKP’ye geç kendini kurtar dediler, abdestimden şüphem yok “İşim olmaz” dedim. Tüm suçlamalardan aklandım, yeni CHP yönetimi ile birlikte partiye geri döndüm ve tekrar girdiğim seçimde AKP adayını ikiye, MHP adayını beşe katlayarak seçimleri kazandım.

Yani özetle bir zamanlar ‘Topuklu Efe’ lakabı takılanlar gibi zoru görünce topuklamadım.”