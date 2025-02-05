Özlem Eryakşi davasında ses kayıtları dinlendi: "Ben vurdum, gel beni al"

Berfin BAYSAN

İzmir’in Konak ilçesinde, Cemal Kusuvoğlu tarafından öldürülen Özlem Eryakşi’nin katilinin yargılandığı ve istinafa giden davanın ikinci duruşması görüldü. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24.Ceza Dairesi’nde görülen davanın duruşması 27 Şubat’a ertelendi.

Duruşmada, Eryakşi’nin 2020 yılındaki Kusuvoğlu ile olan ses kaydı dinletildi. Özlem Eryakşi’nin, tek başına çalıştığını ve tüm zorluklara karşı göğüs gerdiğini ifade ettiği ses kaydı dinletilen duruşmada, sanık avukatının talebi üzerine Cemal Kusuvoğlu’nun olay gününe ait 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradığı ses kaydı da dinletildi.

Kusuvoğlu’nun, Eryakşi’yi kendisinin vurduğunu itiraf ettiği ses kaydında, "Ben vurdum, gel beni al" ifadeleri yer aldı.

Sanık avukatı, olay yerine giden polis memurlarının tutanağa eksik veya yanlış kelime yazdıklarını söyleyerek polis memurlarının davaya tanık olarak getirilmesini talep etti. Sanık avukatı savunmasında, polis tutanağında "Özlem'in kendisini vurduğu" ifadesi yerine "Özlem'i kendisini vurduğu" şeklinde ele alındığına dikkat çekti.

Mahkeme heyeti polis memurlarının dinlenmesine, Cemal Kusuvoğlu’nun tutukluluğunun devamına ve davanın 27 Şubat 2025’e ertelenmesine karar verdi.

32 ŞÜPHELİ KADIN ÖLÜMÜ

Duruşma sonrası açıklama yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu İzmir Temsilcisi Tülin Osmanoğulları, "Kadınlar artık intihar süs verilerek, şakalaştık denilerek öldürülüyor. Kadınlar en yakınları tarafından öldürülüyor ve kimse buna engel olmuyor. Özlem Eryakşi vurulduğu andan itibaren gündem olmadı. Kadınların ölümleri neden gündem olmuyor? Ocak ayı verilerine göre 32 tane şüpheli kadın ölümü var. Kadın ölümlerinin üstü örtülüyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

Kusuvoğlu, Özlem Eryakşi'yi ruhsatsız tabancayla vurarak hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. İzmir 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Ancak, sanığın lehine uygulanan haksız tahrik indirimiyle ceza 24 yıl hapis cezasına düşürülmüştü.

Karar, sanığın avukatları tarafından istinaf mahkemesine taşınmıştı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi’nde yeniden görülen davada, savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etmişti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 24. Ceza Dairesi’nde yeniden yargılanan sanık için savcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etmişti.