Özlem Gürses hakkındaki ev hapsi kararına Özel'den tepki: "Yazıklar olsun"

Youtube kanalında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında re’sen soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Özlem Gürses hakkında ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrolü hükümleri uygulandı.

Gazeteci Özlem Gürses’in gözaltı kararı ve ödül almak için gittiği Ankara'da tutulup İstanbul'a getirilişi yeterince ayıplı bir durumdu.



Şimdi de ev hapsi…



Tam bir akıl, vicdan ve hukuk tutulması.



Mahkemenin bir devrik cümleden, bu kararı vermesi sadece bir kadın gazeteciye… — Özgür Özel (@eczozgurozel) December 21, 2024

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel sosyal medyadan karar ile ilgili paylaşım yaptı.

Özel paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gazeteci Özlem Gürses’in gözaltı kararı ve ödül almak için gittiği Ankara'da tutulup İstanbul'a getirilişi yeterince ayıplı bir durumdu.

Şimdi de ev hapsi…

Tam bir akıl, vicdan ve hukuk tutulması.

Mahkemenin bir devrik cümleden, bu kararı vermesi sadece bir kadın gazeteciye sırf gerilim ve kutuplaşma uğruna zulmetmenin ötesinde, hak ihlalleri ve basına baskılar noktasında ülkemizi tüm dünyaya bir kez daha rezil etmektir.

Bunu da yaptınız Türkiye’ye. Yazıklar olsun"