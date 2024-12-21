Özlem Gürses'in tutuklanma talebine tepki: "Amaç, muhalif gazetecilere baskı ve gözdağıdır"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Özlem Gürses’in tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmesine tepki gösterdi.

Bulut’un paylaşımı şu şekilde:

"Gazeteci Özlem Gürses’in, bir dil sürçmesi nedeniyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmesi tam anlamıyla bir akıl tutulmasıdır. Amaç muhalif gazetecilere baskı ve gözdağıdır."