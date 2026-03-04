Özlem Gürses: Ölüm tehditleri alıyorum, koruma talep ettim

Gazeteci Özlem Gürses, Sözcü TV’de İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına dair haberi sunduğu yayından alınan görüntülerin kesilip bağlamından koparılarak servis edilmesinin ardından hedef haline getirildiğini ve uzun süredir "sistemli bir linç kampanyasına" maruz kaldığını söyledi.

Telefon numarasının çeşitli mecralarda servis edildiğini, ölüm tehditleri aldığını belirten Gürses, avukatı Ersan Barkın aracılığıyla suç duyurusunda bulunduklarını ve savcılığa başvurduklarını açıkladı.

"SİSTEMLİ BİR LİNÇ KAMPANYASINA UĞRUYORUM"

Gürses, yaptığı açıklamada uzun zamandır "tek odaktan talimat alınmış hesaplar ve medya grupları" tarafından hedef alındığını belirterek, "Söylemediğim, inanmadığım hiçbir şey yapmadığım halde sistemli bir linç kampanyasına uğruyorum. Biri bitiyor, öbürü başlıyor" dedi.

Hukukî mücadeleye başladıklarını bildiren Gürses,"Avukatım Ersan Barkın bakıyor dosyaya. Hepsiyle ilgili suç duyurusu yaptı. Ayrıca savcılığa başvuruyor. Koruma talep ettim" dedi.