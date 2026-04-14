Özlem Tekin'in eski eşi müzisyen Cem Öcal evinde ölü bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Cem Öcal’a bir süredir ulaşamayan yakınları ve arkadaşları durumdan şüphelenerek yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine Öcal’ın yaşadığı adrese giden jandarma ve sağlık ekipleri, eve girdiklerinde Öcal'ı hareketsiz yatarken buldu.

Sağlık ekipleri tarafından ev içerisinde yapılan kontrollerde, Cem Öcal’ın yaşamını yitirdiği kesinleşti.

Öcal’ın cansız bedeni otopsi işlemleri ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı.

SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE TEDAVİ GÖRÜYORDU

Müzik kariyeri boyunca pek çok başarılı projede yer alan Öcal’ın, bir süredir çeşitli sağlık sorunları ile mücadele ettiği ve bu kapsamda tedavi gördüğü öğrenildi.

Öcal, 2008 yılında müzisyen Özlem Tekin ile evlenmiş, çift 2011 yılında boşanmıştı.

Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.