Özlem Zengin'den emekliye: "Türkiye'nin şartları müsait olduğunda ücretler gözden geçirilecektir"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda en düşük emekli aylığının artırılmasını içeren düzenleme görüşülürken, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in emeklilere ilişkin açıklamaları dikkat çekti. Zengin’in “şartlar uygun olunca” ifadesi, eleştirilerin odağı oldu.

"TÜRKİYE'NİN ŞARTLARI MÜSAİT OLDUĞUNDA"

Genel Kurul, Celal Adan başkanlığında toplandı. Görüşmeler sırasında söz alan Zengin, emekli maaşlarının yetersiz olduğunu kabul etti ancak artışların makroekonomik dengeler gözetilerek yapılacağını savundu. Zengin, emeklilere seslenerek maaşların “Türkiye’nin şartları en müsait olduğunda” yeniden ele alınacağını söyledi ve şunları dile getirdi:

"Evet, yeterli değildir. Bunu hepimiz görüyoruz, Cumhurbaşkanımız da söylüyor ama geçen zaman içerisindeki artışa baktığınız zaman da süreç içerisinde ne kadar ciddi bir artış olduğunu da görüyoruz.

Benim buradan emekli kardeşlerimize ifadem şudur, onları muhatap olarak söylüyorum: En kısa zamanda, Türkiye'nin şartları en müsait olduğunda bu ücretler tekrar, bir kez daha gözden geçirilecektir."

KABUL EDİLDİ

Öte yandan Meclis’te görüşülen teklifin en düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran maddesi kabul edildi. CHP ise en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması ve tüm emekliler için kapsamlı bir iyileştirme yapılması talebiyle Genel Kurul’da nöbet eylemi başlattı.

KURA TÖRENİNDE YEĞENİNİ ERDOĞAN'A TANITMIŞ, "UTANMIYORUZ" DEMİŞTİ

Özlem Zengin, geçtiğimiz Ocak ayında Beştepe’deki Adli Yargı Kura Töreni sırasında yeğenini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tanıtmış, törende yaşananlar tepki toplamıştı.

Özlem Zengin kura çekimi devam ederken söz alarak Cumhurbaşkanı’na dönüp “Kurada hemen göremeyeceğiz ama benim yeğenim Arif Dağhan’ı da telaffuz etmek istiyorum. Benim yeğenim hiç olmazsa size bir selam versin. Kurada da adını görürüz” dedi. Zengin daha sonra “Arif’cim neredesin?” diye seslendi ve “Biraz sonra yerini öğreniriz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım” ifadelerini kullanmıştı.

Bu durum eleştirilere sebep olmuş, meclisteki bir genel kurulda CHP Milletvekili Gökhan Günaydın, Zengin'e sert sözlerle yüklenmişti. Zengin ise Günaydın'a cevaben şöyle konuşmuştu: “Arka arkaya insanlara ‘utanmıyor musunuz’ dediğinizde nasıl bir cevap bekliyorsunuz? Evet utanmıyoruz, yaptığımız işten gurur duyuyoruz. Bu nasıl bir dil, nasıl bir üslup?”