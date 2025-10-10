Özlem Zengin: Holokost filmleri yasaklansın

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Holokost olarak anılan Yahudi soykırımı ile ilgili filmlerin sürekli televizyonlarda gösterildiğini öne sürerek bu filmlerin Türkiye'de yasaklanması gerektiğini söyledi.

Zengin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda konuştu.

Bugüne kadar Holokost ile ilgili 182 film ve 116 belgesel çekildiğini belirten Zengin, “Sizlerin de evinizde otururken rastladığınızı düşünüyorum. Filistin'le alakalı katliamlar yaşanırken evinizde televizyonunuzun düğmesine basıyorsunuz. Sabah, öğle, akşam Holokost'la alakalı bir film görüyorsunuz, bütün kanallarda bu var. Adını vermeyeceğim, pek çok platform var. Bu platformların hepsinde de bu filmler gösterilmeye devam ediyor” dedi.

"BU FİLMLER GÖSTERİLMEMELİ"

Zengin, İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırım nedeniyle, 20. yüzyılın en büyük soykırımı olan Yahudi soykırımını anlatan filmlerin Türkiye’de yasaklanmasını istedi.

Zengin, şöyle konuştu:

“Filistin'de, Gazze'de İsrail'in yaptığı soykırım bitene kadar bu filmlerin gösterilmesini Türkiye'de yasaklamak gerektiğini düşünüyorum, bu filmler gösterilmemeli. Dünyaya bir taraftan soykırım yapıp bir taraftan da Holokost'la alakalı ısrarla bu filmlerin gösterilmesine devam edilmemesi gerektiğini düşünüyorum.”