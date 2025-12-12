Özlem Zengin 'utanmıyoruz' demişti: Eski AKP’li vekilin çocukları TBMM'de

CHP ve AKP arasında “sınavsız, mülakatsız işe alıyorsunuz, hiç utanmıyor musunuz?” tartışmasına neden olan çocuklar merak konusu oldu.

Kimi sınavsız doğrudan atama ile devlette işe başlatıldı, kimi de siyasi gücüyle TBMM’de üst düzey yönetici oldu.

Eski AKP’li milletvekili Necdet Ünüvar’ın oğlu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda danışman, kızı ise TBMM’de 200 bin lira maaşla yönetici olarak görev yapıyor.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin kızı da TBMM kadrosunda.

TBMM bütçesi görüşmelerinde konuşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “Türkiye’de binlerce insan işsizken AKP’lilerin ve yandaşların çocuklarını mülakatsız, sınavsız işe alıyorsunuz. Utanmıyor musunuz?” diyerek örnekler sıraladı.

Günaydın’ın ifadeleri üzerine AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Gurur duyuyoruz” yanıtını verdi.

ÜNÜVAR AİLESİNE PEŞ PEŞE GÖREVLER

Sözcü'nün haberine göre Günaydın’ın işaret ettiği örneklerden biri, AKP’li eski vekil ve Sağlık Bakanlığı eski müsteşarı Necdet Ünüvar’ın oğlu Alaattin Ünüvar oldu.

2013’te üniversiteden mezun olan Ünüvar’ın aynı yıl dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız tarafından müşavir yapıldığı, daha sonra genel müdür yardımcılığına getirildiği ve geçtiğimiz yıl Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar’ın danışmanı olarak göreve başladığı belirtildi.

Necdet Ünüvar’ın kızı Münevver Şeyma Solmazgül’ün ise TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı'nda başkan yardımcısı olarak göreve başladığı, sonrasında başkanlığa terfi ettirilerek yaklaşık 200 bin lira maaş aldığı ve makam aracı kullandığı ifade edildi.

Cumhur İttifakı ortağı BBP lideri Mustafa Destici’nin kızı Özgül Hilal Destici de TBMM Strateji Geliştirme Başkanlığı’nda “programcı” kadrosuyla işe başladı. Destici, kızının atamasını “gayriahlaki bir durum yok” diyerek savundu.

“UTANMIYORUZ” ÇIKIŞI VE CHP’NİN TEPKİSİ

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in “Evet utanmıyoruz, gurur duyuyoruz” sözleri Meclis’te büyük tepki topladı.

CHP’li Sibel Suiçmez ise kürsüden şu yanıtı verdi:

“Madem kurduğunuz düzenden gurur duyuyorsunuz, ben de milletimiz adına, o çarkın dişlileri arasında ezilenler için sizin adınıza utanıyorum.”