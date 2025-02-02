Özlem Zengin, yeğenini Adalet Bakanı'yla da tanıştırmış

AKP'li Özlem Zengin'in yeğeni Arif Dağhan'ı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile de tanıştırdığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri Kura Töreni'nde adaylar arasında yer alan resyeğeni Arif Dağhan'ı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tanıştıran Özlem Zengin'in aynı törende yeni bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Gündem Atlas'ın yayınladığı fotoğrafta Özlem Zengin ile yeğeni Arif Dağhan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yer aldı.

Zengin, kura töreninde yeğenini Erdoğan ile tanıştırarak şu ifadeleri kullanmıştı: