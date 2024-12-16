Öznel ne demek? Öznel yorum ne demek? Öznel anlatım örnekleri nelerdir?

Öznel kelimesinin anlamı vatandaşlar tarafından sıklıkla merak ediliyor. Bu makalede, 'öznel ne demek' sorusunun yanıtı, öznel kelimesinin kökeni ve örnek cümlelerle öznel kelimesinin kullanımlarına bakacağız:

ÖZNEL KELİMESİ TDK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK'ya göre öznel, "kişisel değerlendirme ve yargılara dayalı" anlamına gelir. Bu kavram, bireyin kendi duygularını, düşüncelerini ve deneyimlerini yansıtan ifadeler için kullanılır. Örneğin, "Bu elbise çok güzel görünüyor" ifadesi öznel bir yargıdır, çünkü bu görüş tamamen bireyin kişisel zevkine dayanır.

ÖZNEL KELİMESİNİN KÖKENİ NEDİR?

"Öznel" kelimesi, Türkçe'de "öz" ve "-nel" eklerinden türemiştir. "Öz", bireyin kendi iç dünyasını ve benliğini ifade ederken, "-nel" eki bu anlamı niteleyici bir şekilde güçlendirir. Türkçeye daha çok Batı dillerindeki "subjective" kavramının karşılığı olarak yerleşmiştir.

ÖZNEL VE NESNEL ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Öznel kavramı, bireysel ve kişisel yargıları ifade ederken, nesnel kavramı genel geçer, herkes tarafından kabul edilebilen gerçekleri ifade eder. İki kavram arasındaki temel farklar şunlardır:

Öznel (Sübjektif): Kişisel bakış açısına dayanır.

Örnek: "Çikolatalı pasta dünyanın en lezzetli tatlısıdır."

Nesnel (Objektif): Herkes tarafından doğrulanabilir.

Örnek: "Çikolatalı pasta tatlılar kategorisine girer."



Bu fark, bilimsel çalışmalar ve günlük yaşamdaki tartışmalarda büyük önem taşır.

ÖZNEL YARGILAR NERELERDE KULLANILIR?

Öznel ifadeler genellikle edebiyat, sanat eleştirisi ve kişisel görüşlerin dile getirildiği alanlarda ön plandadır. Örneğin, bir sanat eserini değerlendirirken kullanılan "Bu tablo beni çok etkiledi" gibi bir ifade öznel bir yorumdur.

Sanat dışında öznel yargılar şunlarda sıkça görülür:

Kişisel blog yazıları

Eleştiri yazıları

Arkadaş sohbetleri

Kişisel gelişim kitapları

ÖZNEL KAVRAMI NASIL ORTAYA ÇIKTI? ÖZNEL KAVRAMININ TARİHÇESİ

"Öznel" terimi, felsefi bir kavram olarak özellikle modern dönemde sıkça tartışılmıştır. 17. yüzyılda René Descartes'ın "Cogito, ergo sum" (Düşünüyorum, öyleyse varım) ilkesi, bireyin öznel varoluşunu temel alan bir yaklaşımı temsil eder. Bu dönemde, bireyin iç dünyası ve deneyimleri bilimsel ve felsefi düşüncenin merkezine yerleştirilmiştir.

ÖZNEL YARGILAR HER ZAMAN DOĞRU MUDUR?

Öznel yargılar kişisel algılara dayandığı için genel geçer bir doğruluk taşımayabilir.

ÖZNEL İFADELER BİLİMDE KULLANILIR MI?

Bilimde öznel ifadeler yerine nesnel verilere dayalı sonuçlar tercih edilir. Ancak hipotez geliştirme aşamasında öznel düşünceler yönlendirici olabilir.

ÖZNEL KAVRAMININ SANATLA İLİŞKİSİ NEDİR?

Sanat, bireysel yorumlara açık bir alan olduğu için öznel yargılar burada sıkça görülür. Örneğin, bir şiir herkes için farklı bir anlam ifade edebilir.

ÖZNEL YARGILAR NASIL DOĞRULANIR?

Öznel yargılar doğrulanamaz, çünkü tamamen bireysel düşünceye dayanır ve genel kabul görmesi gerekmez.