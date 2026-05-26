Özşen Madencilik işçileri ücret talebiyle yürüdü: "Bir bayrama daha cebimiz boş girmeyeceğiz"

Madenciler Bayram’a gasp edilen ücret hakları için direnerek giriyor. Edirne Uzunköprü’de faaliyette olan Özşen Madencilik işçileri, konkordato ilanı ardından yaklaşık bir yıllık mesaileri ve 3 aydır ödenmeyen ücretlerinin ödenmesi talebiyle bayram arifesi olan bugün saat 10.00’da Keşan Paşayiğit Köyü’nden, Keşan Cumhuriyet Meydanı’na yürüyüş başlattı.

1 yıldır gasp edilen hakları için mücadele eden işçiler yalnızca ücretleri değil, direnişe öncülük etmeleri nedeniyle işten atılan 21 madencinin işe geri iadeleri ve emekli olup tazminat hakkını alamayan madencilerin hakları için de yürüdü.

Yürüyüşte BirGün’e konuşan emekçiler, bayrama cepleri boş ama direnerek umut dolu gireceklerini belirterek yalnızca kendi hakları için değil, özelde taşeron olarak çalışan tüm madencilerin hakları ve çocuklarına güvenceli yarınlar bırakmak için mücadele verdiklerini söyledi.

Yürüyüş esnasında konuşan emekçi Barış Akkütük, Öşçen Madencilik işçilerinin Türkiye’de özel madenlerde çalışan tüm madencilerin hakları için mücadelelerini sürdürdüklerini ifade etti. Akkütük, bir yıldır mücadele verdiklerini ancak bu bayrama da cepleri boş, çocuklarına karşı başlarının eğik olduğunu belirterek “Çocuklarımızın istediklerini karşılayamıyoruz. Emin olun ki bizim çocuklarımızın istedikleri o kadar büyük istekler değil, mütevazı istekler. Yeni bir tişört, yeni bir pantolon. İçlerindeki o cıvıl cıvıl hayalleriyle bayramı daha enerjik ve mutlu geçirmekti istedikleri. Patronların yüzünden onlar da bizimle birlikte bayrama boynu bükük giriyor. Biz en çok da çocuklarımız için burada savaş veriyoruz. Çünkü daha 6,7,10 yaşındaki çocuklarımızın yüzünde gelecek kaygısı görüyoruz, yarınlarını düşünmek zorunda kaldılar küçücük yaşlarında. ‘Ne yiyip, ne içeceğiz, ne giyeceğiz’ diye düşünüyorlar” dedi.

"ÖZELLERDEKİ İŞÇİLER YARININI GÖREMİYOR"

Parasız girdikleri dördüncü bayram olduğunu söyleyen Akkütük, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Özelde çalışan tüm madenciler yarınını bilmiyor. Güvenerek bir ev eşya araba beyaz eşya hiçbir şey alamıyor. Çünkü iş garantimiz yok. Patron ‘gözünün üzerinde kaş var’ dese işten çıkartabilir. Bizim isteklerimiz belli, sadece Özşen madencilik için geçerli değil bütün özel sektördeki madenciler için geçerli, bizim emeğimizin karşılığı tam ve zamanında verilsin. Biz de bu yalan dünyada bir mal mülk sahibi olalım çocuklarımıza bir şeyler bırakalım, onların yarınlarına bir nebze de olsa garantiye alalım elimizden geleni yapalım.”

"BEN BÖYLE BİR BABALIĞI KENDİME YAKIŞTIRAMIYORUM"

“Bugün bayram kutlamak yerine çocuklarımıza daha iyi yarınlar bırakabilmek, evimize ekmek götürebilmek için yürüyoruz, çocuklarımıza bayramları yaşatabilmek için yürüyoruz” diye konuşan Ergin Çamur ise, “Bayramları çocuklarımıza yaşatamayacaksak ne diye çalışıyoruz?” sorusunu sordu.

Yaşanılan mağduriyetin anlatılır gibi olmadığını söyleyen emekçi konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:

“Ben kendime böyle bir babalığı yakıştıramıyorum. Biz bayramı bayram gibi geçirmeyeceğiz, direneceğiz, çocuklarımızda bizimle beraber bayram yapmayıp mücadele ederek giriyor. Yanımızda evine ekmek götüremeyen arkadaşlarımıza aramızda ekmek parası toplar durumdayız. Bize bayram falan yok yani, diyecek sözüm de yok.”

"BİR BAYRAMA DAHA PARASIZ GİRMEYELİM DİYE YÜRÜYORUZ"

Bir başka madenci Gürsu Çalık ise yürümelerinin sebebini şu şekilde özetledi:

“Verilmeyen mesailerimiz, maaşlarımız için Kurban Bayramı arifesinde yürümeye devam ediyoruz. Biz de isterdik Bayram arifesinde çoluğumuz çocuğumuzla çarşıya çıkıp, çocuklarımıza kıyafet almayı. Bunu çok isterdik ama Özşen Madencilik tarafından çok büyük mağdur edildik, cebimizde paramız yok. Yarın bayram ve çoğumuz çocuğuna harçlık veremeyecek durumda. Biz bir bayrama daha bu şekilde, parasız girmek istemediğimiz için yürüyoruz.”

Madenciler, ücret talepleriyle Keşan Paşayiğit Köyü'nden başladıkları yürüşte Keşan Cumhuriyet Meydanı'na ulaştılar.