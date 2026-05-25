Özşen Madencilik işçileri Uzunköprü'ye yürüyor: Haklarımızı alana kadar dönmek yok!

Edirne'de, Kiremitçiler Grubuna ait Özşen Madencilik'te konkordato ilanının ardından hakları ödenmeyen işçilerin direnişi sürüyor.

Bağımsız Maden İş'te örgütlenerek eylem başlatmalarının ardından işten çıkarılan maden işçileri, direnişlerinin 6. gününde Kavacık köyünde toplanarak Uzunköprü’ye yürüyüş başlattı.

Polis müdahalesiyle karşılaşan işçiler, yürütülen müzakerenin ardından yürüyüşlerine devam ediyor. Eylemdeki 200 madenci, "Haklarımızı alana kadar dönmek yok" diyor.

Ödenmeyen ücret ve tazminat hakları için eylem başlatan Özşen Madencilik işçileri Uzunköprü'ye yürüyor İşçiler polis müdahalesine rağmen yürüyüşünü sürdürüyor "Haklarımızı alana kadar dönmek yok!" https://t.co/Q6OPPbxT2T pic.twitter.com/nNR1MFTnFE

İŞÇİLERİN TALEPLERİ NELER?İşçiler üç aydır ödenmeyen maaşlarının, yaklaşık bir yıldır yatırılmayan mesai ücretlerinin ve emekli olan işçilerin tazminatlarının ödenmesini talep ediyor. İşten çıkarılan işçilerin geri alınması ve çalışma koşullarının iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun hale getirilmesi de işçilerin talepleri arasında yer alıyor.