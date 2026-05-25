Özşen Madencilik işçileri Uzunköprü'ye yürüyor: Haklarımızı alana kadar dönmek yok!

Ödenmeyen ücret ve tazminat hakları için eylem başlatan Özşen Madencilik işçileri Kavacık’tan Edirne Uzunköprü'de bulunan maden ocağına yürüyor. Eylemdeki 200 maden işçisi, "Haklarımızı alana kadar dönmek yok" diyor.

Çalışma Yaşamı
  • 25.05.2026 10:50
  • Güncelleme: 25.05.2026 11:03
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: X / @bagimsizmadenis
Edirne'de, Kiremitçiler Grubuna ait Özşen Madencilik'te konkordato ilanının ardından hakları ödenmeyen işçilerin direnişi sürüyor.

Bağımsız Maden İş'te örgütlenerek eylem başlatmalarının ardından işten çıkarılan maden işçileri, direnişlerinin 6. gününde Kavacık köyünde toplanarak Uzunköprü’ye yürüyüş başlattı.

Polis müdahalesiyle karşılaşan işçiler, yürütülen müzakerenin ardından yürüyüşlerine devam ediyor.  Eylemdeki 200 madenci, "Haklarımızı alana kadar dönmek yok" diyor.

İŞÇİLERİN TALEPLERİ NELER?İşçiler üç aydır ödenmeyen maaşlarının, yaklaşık bir yıldır yatırılmayan mesai ücretlerinin ve emekli olan işçilerin tazminatlarının ödenmesini talep ediyor. İşten çıkarılan işçilerin geri alınması ve çalışma koşullarının iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun hale getirilmesi de işçilerin talepleri arasında yer alıyor.

