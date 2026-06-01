Özşen Madencilik işçilerinin direnişi 13. gününde: Bizi tehditlerle yıldıramazsınız

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde faaliyet gösteren Özşen Madencilik işçileri, ödenmeyen maaşları ve gasbedilen hakları için sürdürdükleri direnişin 13. gününde fabrika önünde bir kez daha eylem yaptı.

Evrensel'de yer alan habere göre, Bağımsız Maden-İş Sendikası öncülüğünde bir araya gelen işçiler, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” ve “Hak, hukuk, adalet” sloganları attı.

Eylemde konuşan bir işçi, patron Bekir Kiremitçi’nin direnişteki işçileri telefonla arayarak işten atma tehdidinde bulunduğunu ve Kütahya’dan işçi getirerek üretimi sürdürmeye çalışacağını öğrendiklerini söyledi.

İşçi, “Bizi tehditlerle yıldıramazsın. Bizi oyalama” diyerek patrona seslenirken, başka illerden getirilecek işçilere de “Ekmeğimize kan doğramayın” çağrısı yaptı.

Bağımsız Maden-İş Sendikası da yaptığı açıklamada, işçilerin haklarının ödenmemesi halinde eylemleri büyüteceklerini belirtti.

Sendika, patron Bekir Kiremitçi’ye ve konkordato komiserliğine seslenerek, “Gasp edilen haklarımızın ödenmesini daha fazla uzatırsanız yalnızca buradan seslenmekle kalmayacağız. Evinizin, şirketinizin ve ilgili bakanlıkların önüne de geleceğiz” dedi.

Sendika ayrıca, işçilerin aylardır hak ettikleri ücretlerin ödenmediğini hatırlatarak, grev kırıcı girişimlerden vazgeçilmesini ve madencilerin tüm alacaklarının ödenmesini istedi.