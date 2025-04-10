Öztürk Emiroğlu kimdir? Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu'nun hayatı ve kariyeri

ÖZTÜRK EMİROĞLU KİMDİR?

Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, 14 Ocak 1965 tarihinde Ardahan’ın Posof ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlkokul eğitimini Posof’ta, ortaokul eğitimini Tekirdağ’da, liseyi ise Ardahan’da tamamlamıştır. 1989 yılında Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun olmuştur.

Yüksek lisansını 1992 yılında Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde, doktorasını ise 1998 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır.

PROF. DR. ÖZTÜRK EMİROĞLU'NUN HAYATI VE KARİYERİ

Akademik kariyerine Adana ve Kayseri ortaokullarında Türkçe öğretmeni olarak başlamış, 1993-2000 yılları arasında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde okutmanlık yapmıştır. 1997 yılından itibaren Polonya’daki Varşova Üniversitesi Doğu Dilleri Enstitüsü Türkoloji Bölümü’nde öğretim elemanı olarak görev almıştır.

Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, araştırmacı-yazar kimliğiyle de tanınmaktadır. Yazı hayatına 1994 yılında yayımlanan “Senden Kurtul Sana Kaç Şiiri Üzerine” adlı incelemesiyle başlamıştır. Ardından oyun ve çocuk edebiyatı yazarlığı ile araştırmacılığa yönelmiştir. Türk Dili, Tömer Dil Dergisi, Dergâh, Türk Edebiyatı, Türk Lehçeleri ve Edebiyatı, Türk Dünyası gibi dergilerde fabl, öykü, tiyatro ve radyo oyunu türlerinde yazıları yayımlanmıştır.

Akademik çalışmalarında, Tanzimat’tan günümüze Türk edebiyatı, edebiyat toplulukları, Türk edebiyatında gelenek-modern sorunu, edebiyat-politika ilişkisi ve edebiyatın gelişmesinde süreli yayınların rolü gibi konulara yoğunlaşmıştır. Ayrıca Türkiye’de ve Polonya’da çocuk edebiyatı üzerine araştırmalar yapmıştır.

Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, 1995 yılında İLESAM Çocuk Edebiyatı Hizmet Ödülü’nü almıştır.

2025 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ardahan Üniversitesi rektörlüğüne atanmıştır. Evli ve dört çocuk babasıdır.