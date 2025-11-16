Öz’ün çeyrek yüzyıllık arşivi Taksim Sanat'ta

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ’ye bağlı sergi alanı Taksim Sanat, dansın zarafetini ve fotoğrafın anlatım gücünü buluşturan bir sergiye ev sahipliği yapıyor.

Foto muhabiri Ali Öz’ün objektifinden dansın ritmini, hareketin estetiğini ve sahne ışıkları altındaki büyülü atmosferi yansıtan 'Fotoğrafın Dansı, Dansın Fotoğrafı' adlı sergi, 21 Aralık'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilir. Sergide İstanbul’un son 25 yılına yayılan bale ve modern dans performanslarından seçilmiş özel kareler yer alıyor. Ulusal ve uluslararası birçok dans topluluğunun sahne anlarını belgeleyen fotoğraflar, dansın ifade gücünü ve insan bedeninin estetik anlatımını izleyiciyle buluşturuyor. Sergide Öz’ün çektiği yaklaşık 60 fotoğraf bulunuyor.