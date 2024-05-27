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P. Karşıyaka, A. Efes maçının biletlerini 19.12’de satışa çıkaracak

P. Karşıyaka, Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisindeki üçüncü maçta konuk edeceği A. Efes müsabakasının biletlerini bugün saat 19.12’de satışa çıkaracak.

Ajans Haberleri
  • 27.05.2024 13:35
  • Giriş: 27.05.2024 13:35
  • Güncelleme: 27.05.2024 13:35
Kaynak: İHA
P. Karşıyaka, A. Efes maçının biletlerini 19.12’de satışa çıkaracak

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final maçında Galatasaray’ı eleyerek yarı finale yükselen P. Karşıyaka, A. Efes ile eşleşti.

Serinin ilk iki maçı 29 Mayıs Çarşamba günü itibarıyla İstanbul’da oynanacakken, üçüncü müsabaka ise 2 Haziran Pazar günü İzmir’de yapılacak.

Yeşil-kırmızılı kulüp de zorlu mücadelenin biletlerini bu akşam saatler 19.12’yi gösterdiğinde satışa çıkaracak.

Öğrenci biletlerinin fiyatları 200 TL olarak belirlenirken, tam biletler ise 400 TL’den taraftarın alımına sunulacak. 

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