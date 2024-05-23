P. Karşıyaka bu sezon Efes’e karşı 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı

P. Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi’nin normal sezonunda karşı karşıya geldiği A. Efes’i evinde mağlup ederken, deplasmanda ise kaybetti.

Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonu 4. sırada tamamlayarak şampiyonluk için play-off oynama hakkı kazanan P. Karşıyaka, çeyrek final etabında Galatasaray ile karşı karşıya geldi ve rakibini 2-1 ile geçerek yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Bu turda da A. Efes’le karşılaşacak olan yeşil-kırmızılılar, normal sezonda İstanbul ekibiyle başa baş bir görüntü çizdi. Bu iki takım arasında oynanan ilk maçta P. Karşıyaka, A. Efes’e deplasmanda 101-85 mağlup olurken, iç sahada oynanan mücadeleyi ise 99-81 kazandı. Böylece normal sezonda oynanan iki maçta da 1-1’lik bir sonuç ortaya çıktı.

Öte yandan 3 galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükselecek serinin ilk maçı 29 Mayıs’ta İstanbul’da, ikinci mücadele 31 Mayıs’ta yine İstanbul’da oynanacak. 3. karşılaşma ise 2 Haziran’da İzmir’de yapılacak. Gerekmesi halinde 4. karşılaşma 4 Haziran’da İzmir’de, 5. müsabaka da 6 Haziran’da İstanbul’da oynanacak.

Türkiye Basketbol Süper Ligi’nin resmi hesaplarından yaptığı paylaşımla P. Karşıyaka’nın ABD’li oyun kurucusu Errick McCollum, normal sezonda gösterdiği performansla bu senenin öne çıkan oyuncularından biri oldu. Ligin resmi hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Pınar Karşıyaka’nın playoff’a çıkmasında büyük pay sahibi olan Errick McCollum, 19.0 sayı, 5.8 asist, 1.2 top çalma ortalamasıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2023-24 normal sezonunun, öne çıkan oyuncularından oldu” ifadeleri kullanıldı.