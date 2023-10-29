P. Karşıyaka, deplasmanda kazanamıyor

P. Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin ilk 5 haftasında çıktığı 3 deplasman maçını da kaybetti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka, bu sezon oynadığı dış saha maçlarında henüz galibiyetle tanışamadı.

İlk 5 haftalık süreçte üç deplasman karşılaşmasına çıkan yeşil-kırmızılılar, ilk hafta İzmir derbisinde konuk olduğu Aliağa Petkimspor’a 81-69, üçüncü hafta konuk olduğu A. Efes’e 101-85 ve son olarak da Darüşşafaka’ya deplasmanda 83-78’lik skorla mağlup oldu. Böylece Karşıyaka, bu sezon ligde oynadığı deplasman maçlarında galibiyetle tanışamadı.