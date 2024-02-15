P. Karşıyaka, yarı finalde A. Efes’le karşı karşıya gelecek

P. Karşıyaka, Basketbol Türkiye Kupası yarı final maçında yarın A. Efes ile Konya’da karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saatler 18.00’i gösterdiğinde başlayacak.

Basketbol Türkiye Kupası’nda ilk olarak çeyrek finalde mücadele eden P. Karşıyaka, bu etapta Galatasaray ile karşı karşıya geldi. İzmir’de oynanan maçta sarı-kırmızılı ekibi 88-72 mağlup eden yeşil-kırmızılılar, Konya’da gerçekleşecek olan Dörtlü Final’e katılma hakkı kazandı.

Yarı finalde A. Efes’le eşleşen İzmir ekibi, zorlu rakibiyle yarın Konya’da kozlarını paylaşacak. Tek maç usulüne göre oynanacak mücadele, Karatay Spor ve Kongre Merkezi’nde saat 18.00’de başlayacak. Müsabakayı kazanan ekip, finale çıkma başarısı gösterecek.

Öte yandan son olarak 2017 yılında kupada yarı final oynayan P. Karşıyaka, Ankara’da düzenlenen organizasyonda yine A. Efes ile eşleşmiş ve rakibine 79-74 mağlup olarak final şansını kaçırmıştı. Bu sezon önce yarı finali geçmeyi ve kupaya kazanmayı hedefleyen yeşil-kırmızılılar, Basketbol Süper Ligi’nde karşılaştığı İstanbul ekibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçı 101-85 kaybedip, evindeki müsabakayı ise 99-81 kazanmıştı.