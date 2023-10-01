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P. Karşıyaka’nın Avrupa’daki rakipleri ve maç takvimi belli oldu

Ajans Haberleri
  • 01.10.2023 10:24
  • Giriş: 01.10.2023 10:24
  • Güncelleme: 01.10.2023 10:24
Kaynak: İHA
P. Karşıyaka’nın Avrupa’daki rakipleri ve maç takvimi belli oldu

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek P. Karşıyaka’nın rakipleri belli oldu. Yeşil-kırmızılılar, Belçika’dan Filou Oostende, Almanya’dan EWE Baskets Oldenburg ve Fransa’dan SIG Strasbourg ile aynı grupta yer alacak.

Türkiye’yi FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek P. Karşıyaka’nın rakipleri belli oldu. E Grubu’nda mücadele edecek olan İzmir temsilcisi, Belçika’dan Filou Oostende, Almanya’dan EWE Baskets Oldenburg ve Fransa’dan SIG Strasbourg ile aynı grupta yer alacak. 

İlk maçını 17 Ekim Salı günü oynayacak yeşil-kırmızılıların maç takvimi ise şöyle: 

17 Ekim 2023: P. Karşıyaka - Filou Oostende 

1 Kasım 2023: P. Karşıyaka - EWE Baskets Oldenburg 

15 Kasım 2023: SIG Strasbourg - P. Karşıyaka 

29 Kasım 2023: P. Karşıyaka - SIG Strasbourg 

13 Aralık 2023: EWE Baskets Oldenburg - P. Karşıyaka 

19 Aralık 2023: Filou Oostende - P. Karşıyaka 

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