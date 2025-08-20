Paçamıza yapışan sıfatlara ‘hayır’

Tuğçe ÇELİK

Hayalet Bakıcısı yazar Özlem Dikeçligil’in öykülerinden oluşan ilk kitabı. Notos Kitap’tan çıkan, 10 öyküden oluşan eserde Dikeçligil, okurları anne ve kadın olmanın klişelerden uzak derinlemesine sorgulandığı, sıradan insanların sıradan durumlarının etkileyici halleri arasında yolculuğa çıkarıyor.

Büyük hikâyelerin çöktüğü görkemli kahramanların yerini özelliği olmayan karakterlere bıraktığı bir dünyanın nasıl çekici olabileceğini gözler önüne seren yazar, güçlü betimlemelerle ve açık metin yapısıyla okurun hayal gücüne de alan açıyor. Dikeçligil ile ‘Hayalet Bakıcısı’ üzerine konuştuk.

Dikeçligil, öykülerini yazarken bir tema arayışına girmediğini belirterek “Kendini, hikâyesini anlatmak isteyen sesleri gündelik telaşelerin sesinden ayırıp dikkatle dinledim. Tüm kahramanlarıma kefilim, hepsine inancım sonsuz. Bir yazar kahramanlarının gerçekliğine amasız inanmalı” diyor. Yazar, “Kitaptaki öykülerin hepsinin belli bir titreşimi var. Bu yüzden hem tematik olarak hem de sıralama olarak birbirlerinin açılımına ve kapanışına destek veriyorlar. Bu seçimi yaptıktan ve kozayı ördükten sonra ‘Hayalet Bakıcısı’ adlı öykümün diğerlerini de içine alacak bir isme ve arayışa sahip olduğunu gördüm. Kitapta her kahramana musallat olmuş bir hayalet tortusu vardı. Bu yüzden ‘Hayalet Bakıcısı’ isminin kavradığı coğrafya çemberi kapamamı kolaylaştırdı. Bu isim öykülerimin içinde birbirlerini ve kabuklarını yadırgamadan ömür boyu yaşayacakları bir yuva oldu” diye ekliyor.

KAPİTALİST VAAZLARIN DIŞINDA KALANLAR

Kitapta öne çıkan görsel dilin arkasında dünyayı algılama ve yorumlama biçiminin olduğuna dikkat çeken yazar, büyük hareketlerden çok, küçük, tınısı daha zor fark edilen şeylere ilgi duyduğunu söylüyor. “Yaprakların hışırtısı, nereye yerleşeceğini şaşırmış bir el ya da tereddütlü bir adım çok ilgimi çeker. Kitap yayımlandıktan sonra ilk kez benim için önemli olan küçük şeylerin başkalarının gözünde de değer bulduğunu gördüm” diyen yazar şöyle devam ediyor: “Bu tür ayrıntılar gündelik hayatın içinde önemsizdirler. İşe yetişmeye çalışan biri için yaprakların hışırdarken nasıl sesler çıkardığının ya da kuyruğu kesik kedilerin neden daha üzgün göründüğünün bir önemi yoktur. Bunlar hayatın olağan akışında görmezden gelinmesi gereken şeylerdir. Çünkü yapılacak işlerin, koparıp alınacak fırsatların dünyasında bunlar önemsizdir. Elimde olmadan hep bunlara zoom yaparım. Bu, yazar değilseniz işinize yaramaz. Hatta sizi başkalarının gözünde biraz şaşkın ve beceriksiz kılar.”

Yazar, kahramanlarının kusurları, zaafları olan kişiler olduğunu belirterek “Yaşları kaç olursa olsun takdir görmüş, onaylanmış bir hayat anlayışının dışında kalacaklar. Hiçbir zaman kapitalizm tarafından ‘yeterince çalışırsanız sizin de olabilir’ diye sürekli vaaz edilen o pürüzsüz, yekpare hayatın peşinde koşmayacaklar. Çoğunun böyle bir hayat olabileceğinden haberleri bile yok. Hem akan gürültülü hayatın hem de genel kabullerin dışındalar. Hikâyelerine tüm kalbimle inanıyor ve onları nasıl duyuyorsam öyle yazıyorum. Hareket noktam kendi hayatım değil. Bu yüzden öykülerimde hayatıma dair izler varsa bile örtüktür. Yine de her öyküm, kahramanım benden bir parça taşır. Hepsinden önemlisi onların başlarına gelenlere ve kurtuluş umutlarına dair inancım tamdır” diyor.

KADINLARA SÜREKLİ YARGI DAĞITIYORLAR

Kadınlık halleri ve annelik üzerinde düşünmeyi, yazmayı sevdiğini vurgulayan Dikeçligil, şöyle devam ediyor: “Toplum vadesi gelmiş bir alacağı talep eder gibi annelerle üst perdeden ve yargı dağıtarak konuşmayı seviyor. Sürekli ellerinde kadın şöyle olur, anne böyle olur, gerçek doğum şudur gibi hüküm cümleleriyle doldurulmuş yüzümüze doğru salladıkları bir ferman taşıyorlar. Gerçek kadının, annenin, doğumun, ailenin ne olduğunu yüzümüze çarptıkları bu listeden öğreniyoruz. Bazılarımız burada yazan puanları toplayamadığımız için kadınlıktan, annelikten bir anda sürülüyoruz. Biri çıkıp mesela kadın böyle olmaz diyor ve yeni bir kadınlık standardı getiriyor. O durumda çoğu zaman yirmi, otuz, elli, altmış senelik kadınlığımız düşüp kadük oluyor. Ama sorulması gereken başka sorular var. Mesela kadın kendini ve varsa çocuklarını geçindirebilecek, güvende tutacak, can güvenliklerini sağlayacak ekonomik donanıma ve bu ekonomik getiriyi sağlayacak eğitime sahip mi? Bunu engellenmeden özgürce kullanabiliyor mu?”

DİKENLİ ALANDA GEZİNMEK

Dikeçligil, öykülerinde toplumsal cinsiyet kabullerinin dışında bir perspektif ortaya koyuyor. Kadın karakterleri geleneksel görüşlerin ötesinde betimleyen yazar şunları söylüyor: “Yakamızı bir türlü kurtaramadığımız ve illa doğumdan ölüme kadar paçamıza bağlı teneke gibi tangur tungur sürüklememizi istedikleri sıfatlar var. Kadın güler yüzlü, masum, şefkatli, yardımsever, güzel, zarif, titiz, bakımlı, fedakâr, becerikli, anlayışlı, affedici vs olmak zorundadır gibi. Ben de ‘hayır değildir’ diyorum ve bunu yüksek sesle söylemeyi seviyorum. Bunların hepsi bizim üzerimize talebimiz dışında giydirilmiş bir yığın aksesuar ve çok ağırlar. Bunların altında ezilip gideceğimiz yolu hızlıca yürümekten alıkoyuluyoruz. Bu çok insafsız ve gerçek dışı bir talep. Bunları anlatmayı, bu dikenli alanlarda gezinmeyi seviyorum.”