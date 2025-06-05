Pahalı arazide imar değişikliği

Kadıköy’ün son yeşil alanlarından, Bağdat Caddesi üzerinde bulunan İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün bulunduğu 22 bin metrekarelik arazideki plan değişikliğine gidildi. Bu duruma tepki gösteren yaşam savunucuları ve bölge halkı dün İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’ne itiraz dilekçelerini verdi. Halk "Yapılan plan değişikliğiyle İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü alanında planlarla kat yüksekliğine olanak sağlanıp, inşaat metrekare alanının arttırılmak isteniyor. İnşaat metrekaresi artan bir yerde her ne kadar 270 ağaç korunacak dense de demek ki ağaçlar ‘taşınarak’ korunacak, yani alandan başka bir yere sevk edilecek. Yapılanlar hukuka aykırı” dedi.

Yıllardır özelleştirme ve inşaat tehdidi altında olan İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yapılan imar plan değişikliği ile gündeme geldi. Yapılan plan değişikliğiyle İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü alanında inşaat metekare alanı ve binaların kat kat yüksekliği artırılmak isteniyor.

HUKUKA AYKIRI PLANLAR

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne bugün sunulan dilekçelerde, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin askıya çıkarıldığını ancak bu planların bölge halkı ve yerel yönetimle paylaşılmadığı belirtildi. Dilekçelerde "Bölgenin önemi, durumu, koşulları ve bölge insanının mevcut hakları ve menfaatleri ile alanın doğal şartları ve niteliği ve ayrıca bölgenin mevcut yapılaşması düşünülmeden tekniğe ve hukuka aykırı bir şekilde idarece re’sen hazırlanmıştır" denildi. Yeni planda Bağdat Caddesindeki yapı düzeninin yüksekliğin 5 kattan 6 kata, yapı alanında 20.728 metrekareden 55.609 metrekareye çıkarıldığı kaydedildi.

Dilekçelerde, özetle şu ifadelere yer verildi: "Bölge planında alanın 10 bin 205 metrekaresi ilkokul alanı iken mekansal planlar yapım yönetmeliğine aykırı olarak eşdeğer bir alan ayrılmadan ilkokul alanı kaldırılmış, parseldeki 272 ağacın korunacağı her ne kadar plan notuna eklenmişse de bu ağaçların nasıl korunacağı ise belirsiz olmakla ayrıca yapı alanının arttırılmış olması ağaçların yerinde korunmasını zorlaştıracağını da bizlere göstermiştir. Yine, burada plan gerekçesi olarak her ne kadar ‘resmi kurum alanı olarak planlama’ gerekçe olarak yazılmışsa da, burada resmi kurum alanı olarak ne planlandığı belirli olmadığı gibi yapılan teknik tespitler çerçevesinde de, alanın resmi kurum alanı olarak kamusal anlamda kullanılmasından ziyade, dünyanın sayılı caddelerinden biri olan Caddebostan’da tam tersi olarak alanın yapılaşmaya, bina, konut ve ticarete yani ranta açılacağı net olarak anlaşılmıştır. Yapılan bu plan değişikliği ile kamu menfaati açısından hangi noktaya ulaşılmaya çalışıldığı da belli olmayıp tam aksi yönde bölgenin niteliğinin değişmesi ile bölge halkı açısından temel hak ihlallerine yol açacağı ortaya çıkmıştır. Hukuka aykırı bir şekilde planlar tanzim edilmiştir. Yapılan tüm bu değişiklikler usul ve yasaya aykırıdır."