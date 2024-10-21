Pahalılığa karşı direniş mitingi

İşçi Emekçi Birliği dün İstanbul Kartal Meydanı’nda miting düzenledi. “Düşük ücretlere, hayat pahalılığına, vergi soygununa, savaş politikalarına karşı topyekûn direniş” sloganıyla yapılan miting, katılımcı siyasi partilerin, sendikaların ve sivil toplum kuruluşlarının kortej yürüyüşüyle başladı.

Mitingde ortak açıklamayı Kutay Soybil okudu. “Düşük ücretler ve hayat pahalılığı konusunu bugün bu alana gelen herkes her gün kat be kat yaşayarak biliyor. Sermayenin bu soygun saldırısına karşı direnişi büyütelim” diye konuştu.