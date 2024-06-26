Pahalılığın düşmesi için savaşa kaynak ayırmayın

İspanya hükümeti, Rusya-Ukrayna savaşı ile Ortadoğu'daki çatışmaların yol açtığı fiyat artışlarına karşı uyguladığı önlemleri artırdı. Bazı tedbirlerin uygulanması 30 Eylül'e dek uzatıldı.

Bakanlar Kurulu'nun haftalık olağan toplantısında alınan kararlar gereği, Rusya-Ukrayna savaşı ile Ortadoğu'daki çatışmaların, ülke ekonomisindeki olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla uygulanan ve 30 Haziran'da sona ermesi öngörülen tedbirlerin süresi uzatıldı.

Hükümet Sözcüsü Alegria, KDV alınmayan temel gıda grubuna zeytinyağının da eklendiğini aktardı. Bu ürünlerde ekimden itibaren yüzde 4 oranında KDV uygulanacağı kaydedildi. Makarna ve tohum yağlarında KDV'nin mevcut yüzde 5 oranında kalacağı, daha sonra yüzde 7,5'e çıkarılacağı bildirildi.