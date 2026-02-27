Pakistan Afganistan'a savaş ilan etti

Pakistan ve Afganistan arasındaki son çatışma dalgası sürerken, 27 Şubat'ın ilk saatlerinde Kabil ve Kandahar havadan bombalandı.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, X'te yaptığı paylaşımda, "Afgan Talibanı'nın Kabil, Paktia (vilayet) ve Kandahar'daki mevzileri hedef alındı" açıklamasını yaptı.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja M Asif ise bombardımana ilişkin paylaşımında, "Sabrımız taştı. Aramızda açık savaş başladı" ifadelerini kullandı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de tüm halkın silahlı kuvvetlerinin arkasında olduğunu ifade eden bir paylaşım yaptı.

AFP'nin Kabil'de bulunan ekibi, hava saldırısının iki saat boyunca sürdüğünü, çok sayıda patlamayla silah sesi duyulduğunu bildiriyor.

AFP, Taliban'ın bir numaralı ismi Hibetullah Ahundzade'nin yaşadığı Kandahar semalarında da savaş uçağı sesleri duyulduğunu bildiriyor.

Taliban hükümeti Pakistan'ın hava saldırılarını doğruladı, herhangi bir can kaybı olmadığı açıklandı.

Savunma Bakanı Khawaja M. Asif tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''NATO güçlerinin çekilmesinin ardından Afganistan'da barışın sağlanacağı ve Taliban'ın Afgan halkının çıkarlarına ve bölgedeki barışa odaklanacağı bekleniyordu. Ancak Taliban, Afganistan'ı Hindistan'ın bir kolonisi haline getirdi. Dünyanın dört bir yanından teröristleri Afganistan'da topladılar ve terörizmi ihraç etmeye başladılar. Halklarını temel insan haklarından mahrum ettiler. İslam'ın kadınlara verdiği hakları ellerinden aldılar. Pakistan, durumu normal tutmak için doğrudan ve dost ülkeler aracılığıyla her türlü çabayı gösterdi. Kapsamlı diplomasi yürüttü. Ancak Taliban, Hindistan'ın vekili haline geldi. Bugün Pakistan saldırganlığı hedef almaya çalıştığında, Elhamdülillah, güçlerimiz kararlı bir karşılık veriyor. Pakistan'ın geçmişteki rolü olumluydu. 50 yıldır 5 milyon Afgan'a ev sahipliği yaptı. Bugün bile milyonlarca Afgan topraklarımızda geçimini sağlıyor. Sabrımız tükendi. Şimdi sizinle açık bir savaşa gireceğiz. Şimdi ateş kibrit olacak. Pakistan ordusu denizden gelmedi. Biz sizin komşularınızız, zamanınızı biliyoruz. Allahu Ekber.''

SÜREÇ SAVAŞA NASIL EVRİLDİ?

Çatışmalar bu geceye kadar genellikle sınır bölgelerinde yaşanıyordu.

Her iki taraf da son çatışmalarda karşı taraftan onlarca kişiyi öldürdüğünü açıklıyor.

Pakistan hafta sonu Afganistan'daki hedeflere hava saldırıları düzenledi. İslamabad yönetimi, militan kampları ve sığınakların hedef aldığını savundu.

Taliban ise bu saldırılarda en az 18 kişinin öldüğünü duyurdu. Buna karşılık olarak 26 Şubat'ta "geniş çaplı" bir operasyon başlatıldığı açıklandı.

Taliban sözcüleri, en az 10 Pakistan askerinin öldürüldüğünü ve on üç sınır karakolunun ele geçirildiğini savundu.

Pakistan başbakanlığından yapılan açıklamadaysa karşı saldırılarda 70'den fazla Afgan savaşçının öldüğü iddia edildi.

İki ülke arasında 2600 kilometrelik bir sınır hattı bulunuyor.

Afganistan ve Pakistan, Katar ve Türkiye'nin arabuluculuğunda Ekim 2025'te masaya oturmuş ve bir ateşkese varılmıştı.

İslamabad, Taliban yönetimini uzun süredir Pakistan'da saldırılar düzenleyen silahlı örgütlere sığınak vermekle suçluyor.

Taliban yönetimi bu suçlamayı reddediyor ve Pakistan'ı "kendi güvenlik açıkları yüzünden" başkalarını suçlamakla itham ediyor.