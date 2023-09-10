Pakistan, Afganistan sınırı yakınlarında çıkan çatışmada bir askerin öldüğünü açıkladı
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Pakistan, ülkenin kuzeybatısında Afganistan sınırı yakınlarında gece boyunca süren çatışmada bir askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Pakistan ordusunca yapılan açıklamada, güvenlik güçleriyle militanlar arasındaki çatışmanın ülkenin Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kuzey Veziristan bölgesindeki Mir Ali ilçesinde çıktığı belirtildi.
Açıklamada, gece boyunca süren çatışmada bir askerin yaşamını yitirdiği aktarılırken, militanların hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.