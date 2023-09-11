Pakistan-Afganistan sınırının kapalı olması ticareti sekteye uğrattı

Pakistan ile Afganistan arasındaki Torkham sınırının 6 gündür kapalı olması ticareti sekteye uğratarak 1 milyon doların üzerinde kayba yol açtı.

Ulusal basındaki haberlere göre, iki ülke arasındaki en yoğun geçiş noktalarından biri olan Torkham Sınır Kapısı’nın 6 gündür kapalı olması ekonomik kayba sebep oldu.

Sarhad Endüstri ve Ticaret Odası Başkanı İcaz Han Afridi, yaptığı açıklamada, sınırın kapalı olması nedeniyle şu ana kadar oluşan zararın 1 milyon doların üzerinde olduğunu söyledi.

Afridi, sınırın kapalı olmasının her iki ülkedeki iş insanlarını son derece kötü etkilediğini ve bu durumun önemli kayıplara sebep olduğunu belirtti.

Öte yandan, Pakistan-Afganistan Ortak Ticaret ve Endüstri Odası Başkanı Hancan Alkozi de, Afridi’nin 1 milyon doların üzerindeki zarara ilişkin açıklamasını teyit etti.