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Pakistan, balistik füze testi gerçekleştirdi

Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, balistik füze denemesi yapıldığı duyuruldu.

Dünya
  • 03.05.2025 12:24
  • Giriş: 03.05.2025 12:24
  • Güncelleme: 03.05.2025 12:29
Kaynak: AA
Pakistan, balistik füze testi gerçekleştirdi
Fotoğraf: AA

Pakistan hükümeti, Hindistan ile gerilimin tırmandığı dönemde balistik füze denemesi yaptı.

Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, denemede kullanılan füzenin, karadan karaya 450 kilometre menzile sahip olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Abdali" adlı füzenin, "gelişmiş navigasyon sistemi ve gelişmiş manevra kabiliyeti olduğu ve birliklerin operasyonel hazırlığı sağlanmasının amaçlandığı" kaydedildi.

Pakistan Federal Enformasyon ve Yayıncılık, Ulusal Miras ve Kültür Bakanı Attaullah Tarar, 30 Nisan'da Hindistan'ın gelecek 24 ila 36 saat içinde askeri harekat düzenleme niyetinde olduğuna ilişkin güvenilir istihbarat edindiklerini açıklamıştı.

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