Pakistan'da 1.46 milyondan fazla kişi sel sebebiyle tahliye edildi

Pakistan’da etkili olan şiddetli yağışlar ve selden en fazla etkilenen Pencap eyaletinde 1.46 milyondan fazla insan tahliye edildi. Ülke genelinde can kaybı da 823’e yükseldi.

Pakistan’da 26 Haziran’dan bu yana devam eden muson yağışları nedeniyle bilanço ağırlaşıyor.

Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı’ndan (NDMA) yapılan açıklamaya göre, hayatını kaybedenlerin sayısı 823’e yükseldi. 240 milyonluk nüfusu ile Pakistan’ın en kalabalık eyaleti olan Pencap’ta da sel sularının eyaletin yarısını etkilemesi ve Çenap Nehri’nin Trimmu Barajı’nda tehlikeli seviyelere ulaşmasının beklenmesi üzerine son yıllardaki en büyük tahliye operasyonlarından biri başlatıldı.

TAHIL ÜRÜNLERİ SULAR ALTINDA KALDI

En az 1.46 milyondan fazla kişinin tahliye edildiği eyalette sel felaketi nedeniyle yüzlerce köyde büyük hasar meydana gelirken hayati önem taşıyan tahıl ürünleri de sular altında kaldı.

Yetkililer halka önümüzdeki günlerde yağışın etkisini artıracağı uyarısında bulundu. Yağışların 10 Eylül’e kadar devam etmesi bekleniyor.