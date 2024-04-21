Pakistan'da 21 sandalye için ara seçimler düzenleniyor

Pakistan’da Ulusal Meclis ve eyalet meclislerinde 21 boş sandalye için ara seçimler düzenleniyor.

Geo News televizyonundaki habere göre, Ulusal Mecliste 5, eyalet meclislerinden Pencap’ta 12, Hayber Pahtunhva ve Belucistan’da 2’şer sandalye için ara seçimler yapılıyor.

Pencap ve Belucistan’da oy verme işleminin sürdüğü bazı bölgelerde güvenlik gerekçesiyle cep telefonu ve internet hizmetleri askıya alındı.

8 Şubat’ta düzenlenen genel seçimlerin ardından yapılan ilk ara seçimlerde yerel saatle 08.00’de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00’de sona erecek.

2 gün sürecek ara seçimlerde güvenliğin sağlanması için silahlı kuvvetler de görevlendirildi.