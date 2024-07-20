Pakistan'da 4 kişinin öldüğü protestoların soruşturulması için komisyon kurulacak

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde hükümet, kötüleşen güvenlik durumunun protesto edildiği gösterilerde 4 kişinin hayatını kaybetmesinin soruşturulması için komisyon kurulacağını açıkladı.

Geo News televizyonundaki habere göre, Hayber Pahtunhva eyaletinin Bannu bölgesinde kötüleşen güvenlik durumunun protesto edildiği gösterilerde yaşanan çatışmalarda 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Eyalet hükümeti, olayların soruşturulması için komisyon kurulacağını duyurdu.

Bannu’da, dün, militan faaliyetlerin artması sonrası kötüleşen güvenlik durumu protesto edilmişti.

Emniyet yetkilileri, göstericilerin taş ve sopalarla kendilerine saldırdığını, grubun dağıtılması için polislerin havaya ateş açtığını belirtmişti.

Göstericiler ise güvenlik güçlerinin doğrudan kendilerine ateş açtığını iddia etmişti.